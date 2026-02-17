Bari, musica oltre l’orario e spettacoli non autorizzati: stretta sulla malamovida a Murat e Poggiofranco

Stretta sulla malamovida a Bari. La Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli straordinari negli esercizi pubblici dei quartieri Murat e Poggiofranco, nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità legati alla movida notturna, su impulso del Ministero dell’Interno.

I servizi, disposti dal questore Annino Gargano, hanno visto impegnato personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale insieme agli agenti del Commissariato “Bari-Nuova Carrassi” e agli specialisti del settore Polizia Annonaria, Ecologica e Attività Produttive del Comune di Bari. Le verifiche si sono concentrate nelle aree a maggiore vocazione commerciale e di aggregazione giovanile.

Al termine delle ispezioni sono emerse diverse irregolarità. Alcuni titolari sono stati sanzionati per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver organizzato attività di pubblico spettacolo in assenza dei requisiti di sicurezza previsti. Elevate inoltre numerose multe per diffusione sonora oltre l’orario consentito, con musica protratta oltre la mezzanotte, per sovraffollamento dei locali con conseguenti rischi per l’incolumità degli avventori e per pubblicità di eventi effettuata sui social senza le necessarie autorizzazioni.

L’obiettivo dei controlli è garantire che il divertimento si svolga nel rispetto delle regole e in condizioni di sicurezza, tutelando sia i residenti sia gli esercenti che operano correttamente. Le verifiche proseguiranno con cadenza regolare su tutto il territorio cittadino e provinciale.

Foto repertorio