Rapinò e sfregiò un uomo a Barletta, arrestato 33enne a Cremona

Condannato in via definitiva a 5 anni e 2 mesi

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 09:23
polizia
  • 30 sec

È stato arrestato a Cremona un 33enne condannato in via definitiva per una rapina aggravata avvenuta nel 2022 a Barletta, durante la quale la vittima fu anche sfregiata al volto con un coltello. Gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trani nei confronti dell’uomo, di nazionalità straniera, riconosciuto colpevole di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono al 3 ottobre 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 33enne, insieme a un connazionale, avrebbe rapinato un cittadino algerino a Barletta, ferendolo al volto con un’arma da taglio. L’uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano e dell’ordine di lasciare il territorio nazionale disposto dal questore del capoluogo lombardo. Dopo l’arresto è stato condotto nella Casa Circondariale di Cremona, dove dovrà scontare una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione. Al termine della detenzione, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale, sarà avviata la procedura per l’espulsione.

