Lecce, bomba davanti alla casa dell’ex consigliere regionale Mario Romano

Un ordigno è esploso nella notte davanti all’abitazione dell’ex consigliere regionale pugliese Mario Romano, 75 anni. L’episodio è avvenuto a Matino, in provincia di Lecce, lungo la strada provinciale 55 che collega il paese a Taviano. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo l’una ignoti avrebbero scavalcato il muro di cinta della villa e collocato la bomba davanti alla porta d’ingresso, facendola poi esplodere. La deflagrazione ha provocato danni agli infissi dell’abitazione. A dare l’allarme è stato lo stesso Romano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire il movente del gesto.

Foto repertorio