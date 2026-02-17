MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,298 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,298 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lecce, bomba davanti alla casa dell’ex consigliere regionale Mario Romano

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 09:28
foto freepik
  • 53 sec

Un ordigno è esploso nella notte davanti all’abitazione dell’ex consigliere regionale pugliese Mario Romano, 75 anni. L’episodio è avvenuto a Matino, in provincia di Lecce, lungo la strada provinciale 55 che collega il paese a Taviano. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo l’una ignoti avrebbero scavalcato il muro di cinta della villa e collocato la bomba davanti alla porta d’ingresso, facendola poi esplodere. La deflagrazione ha provocato danni agli infissi dell’abitazione. A dare l’allarme è stato lo stesso Romano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire il movente del gesto.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Dal sequestro alla Caritas, oltre 500...

Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti, sequestrati nel corso di due...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Rapina a mano armata in un...

È finito in carcere un 42enne di Nardò ritenuto responsabile di...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, musica oltre l’orario e spettacoli...

Stretta sulla malamovida a Bari. La Polizia di Stato ha effettuato...
- 17 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari, a piedi (e in controsenso)...

Sopreso a correre in controsenso sulla tangenziale. E' accaduto a Palese,...
- 17 Febbraio 2026