Bari, cresce l’allarme sicurezza a Palese: “Diverse persone aggredite e danni a giardini”

“Il quartiere è allo sbando, non ci sono controlli, fanno lavori random, ma manca una presenza sul territorio”. Inizia così la denuncia di una cittadina di Palese, quartiere a Nord di Bari, in particolare nel Municipio 5. Siamo a pochi chilometri dal centro della città eppure, la zona, sembra distante anni luce dal capoluogo pugliese. Nel corso degli anni sono diverse le questioni che lo hanno attanagliato, dal caos viabilità, al nodo a Nord relativo ai binari con non pochi disagi, sino ai furti di auto. Ma non solo. Cresce infatti l’escalation di casi relativa alla sicurezza, questione non circoscritta agli ultimi tempi che però, nelle ultime settimane sembra essersi aggravata. A preoccupare alcune aggressioni.

“Da tempo – spiegano alcuni – a Palese e più in particolare in via cola di Cagno o zona ex scuola superiore Borea, si aggira nel quartiere un uomo molto aggressivo. Sono già state effettuate diverse segnalazioni e presentate denunce, ma sembra che non sia stato preso alcun provvedimento. Aggredisce all’improvviso i passanti e in alcuni casi appare in evidente stato di confusione. Diverse persone sono già state ferite”, conclude. Non solo aggressioni. “In alcuni casi, in zona complanare, l’uomo si è gettato improvvisamente al centro strada rischiando di farsi investire”, conclude evidenziando la pericolosità per l’incolumità non solo di chi guida, ma anche dell’uomo che, sottolineano alcuni “avrebbe bisogno di aiuto”.

“Invece – prosegue nel racconto un altro cittadino – qui siamo completamente abbandonati a noi stessi. Viviamo con la paura di camminare per strada, adesso non si può neanche andare a correre sul lungomare tranquilli. Una zona, quella, come tante altre, completamente lasciate al degrado, senza nulla, neanche un luogo per la socialità capace di far sentire meno solo chi lo frequenta”, evidenzia. Non solo questione relativa ad aggressioni, negli ultimi tempi preoccupa anche l’aumento di fenomeni legati alle baby gang. “Il parchetto vicino alla scuola elementare Duca D’Aosta è completamente distrutto – racconta un altro residente – spesso ci entrano anche quando è chiuso. Nessuno fa nulla. Senza contare gli schiamazzi notturni, quei 24 ore che ormai fanno da centro raccolta di ragazzini incapaci di comprendere che il quartiere è anche loro. Ma d’altronde come si possono biasimare? Qui per loro non c’è nulla, dove altro possono stare se non per strada? Siamo diventati periferia, a nessuno importa nulla se succede qualcosa qui”, conclude.