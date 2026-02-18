Bari, in Fiera del Levante un evento dedicato al turismo: “Occasione unica per territori e imprese”

È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, l’evento internazionale dedicato al turismo e alla filiera turistico-ricettiva in programma dal 25 al 27 febbraio negli spazi della Fiera del Levante di Bari.

A illustrare le novità sono stati Nevio D’Arpa, Ceo & founder di BTM Italia, e Mary Rossi, event manager della manifestazione, alla presenza del sindaco di Bari, dell’assessore comunale al Turismo e della segretaria generale della Camera di Commercio di Bari, Angela Partipilo.

Il tema scelto per il 2026 è “ri~genera”, con l’obiettivo di promuovere un modello di turismo capace di coniugare identità, innovazione e sostenibilità. La manifestazione potrà contare su oltre 16mila metri quadrati di area espositiva, nove sale conferenze, otto aree tematiche, più di 100 eventi e 400 relatori, configurandosi come piattaforma di confronto tra operatori, istituzioni e buyer nazionali e internazionali.

“BTM rappresenta un’occasione unica per i territori e per le imprese che contribuiscono al processo di promozione del nostro Paese – ha dichiarato Nevio D’Arpa -. Offre l’opportunità di farsi conoscere in modo autentico dal pubblico, ma propone anche una visione chiara e aggiornata di un mercato in continua evoluzione. Consente di comprendere i propri punti di forza e di debolezza rispetto alla concorrenza e, aspetto da non sottovalutare, favorisce la formazione attraverso incontri e workshop, passaggi che si traducono in relazioni strategiche e partnership preziose”.

Angela Partipilo ha sottolineato il ruolo strategico dell’evento per il territorio: “La presenza di questa manifestazione sul nostro territorio contribuisce a farla emergere a livello nazionale e internazionale, grazie a una visione lungimirante degli organizzatori – ha proseguito Angela Partipilo -. Bari è una città turistica: solo da novembre scorso a metà febbraio si sono registrati oltre 200mila ingressi in città e più di 400mila pernottamenti, con una media di 20mila pernottamenti a notte. Dati straordinari che dimostrano come il turismo oramai, qui in Puglia, non sia più un fenomeno spontaneo. Quindi non dobbiamo solo celebrarlo, ma anche governarlo e indirizzarlo, perché impatta fortemente sulla struttura sociale ed economica del territorio. Pertanto, è necessario rendere la città attrattiva non solo per i turisti, ma anche e soprattutto per le persone che vi abitano. Sotto questo aspetto, insieme a tutte le strutture e gli enti pubblici coinvolti, vorremmo ad esempio provare a discutere anche di un altro tipo di turismo, quello congressuale e fieristico, perché garantisce efficacemente la destagionalizzazione e uno standard di alta gamma. Parteciperemo alla BTM con due stand e diversi eventi e confronti che spaziano dal turismo lento al cicloturismo, dal turismo industriale a quello fieristico, offrendo alle imprese una serie di strumenti innovativi. La crescita del turismo è crescita del territorio e dell’economia, ma non deve dimenticare i residenti”.

Confermate le principali sezioni tematiche, tra cui “Gusto”, dedicata all’enogastronomia, “Say Yes” sul wedding tourism, “Travel Trade” per tour operator e buyer internazionali, “Area Extra” per la ricettività diffusa, “ATI – Apulia Tourism Investment” sugli investimenti nell’ospitalità e “Hotel 4.0 by Smart Building Italia” focalizzata su innovazione ed efficientamento energetico. Momento centrale sarà il B2B del 25 e 26 febbraio, che vedrà l’incontro tra buyer e operatori del settore, mentre il 25 febbraio debutterà anche il B2B MICE dedicato al turismo congressuale. Tra gli ospiti attesi figurano il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo Ferdinando De Giorgi e la giornalista Rai Barbara Carfagna. Rinnovata infine la partnership con il Ministero del Turismo ed ENIT, oltre alla collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con un focus sul Turismo delle Radici. L’evento si conferma così uno spazio di confronto e sviluppo per istituzioni, professionisti e imprese del comparto turistico nazionale e internazionale.