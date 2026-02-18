MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,331 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,331 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, migliora la situazione delle riserve d’acqua negli invasi

Sopralluogo del presidente Decaro su due impianti

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 18:26
decaro nuova vasca finocchito
  • 46 sec

Le riserve idriche in Puglia mostrano segnali incoraggianti, con livelli d’acqua negli invasi che permettono di guardare al 2026 con maggiore ottimismo rispetto all’anno scorso. Attualmente, la quantità complessiva disponibile in tutti gli invasi della regione ammonta a 430 milioni di metri cubi, quasi il doppio rispetto ai 230 milioni registrati nello stesso periodo del 2025.

Analizzando i singoli bacini, nell’invaso del Fortore si contano oggi 84 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 50 di un anno fa. Il Pertusillo registra 96 milioni a fronte dei 70 del 2025, mentre il Sinni arriva a 182 milioni rispetto ai 124 dell’anno precedente. Anche l’invaso del Locone cresce, passando da 27 a 34 milioni, e il Conza da 21 a 34 milioni di metri cubi.
﻿
Questi dati sono stati al centro del sopralluogo del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha voluto verificare personalmente gli interventi in corso per ridurre il rischio di carenze idriche. “Abbiamo recentemente potenziato l’impianto di affinamento di San Severo”, ha spiegato Decaro, “e la vasca di accumulo di Finocchito, collegata all’invaso di Occhito, sarà presto integrata con la condotta del Liscione”.

Secondo il governatore, la situazione attuale dovrebbe garantire in sicurezza il consumo di acqua potabile per uso civile nel corso del 2026, offrendo un sollievo concreto dopo un periodo caratterizzato da livelli idrici critici.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, in Fiera del Levante un...

È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la XII...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, la nuova piazza Moro prende...

La piazza che accoglie ogni giorno migliaia di pendolari e turisti...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

“Arte pubblica e periferie”, al via...

La Città Metropolitana di Bari ha pubblicato l’avviso pubblico “Arte pubblica...
- 18 Febbraio 2026
Puglia

Puglia, migliora la situazione delle riserve...

Le riserve idriche in Puglia mostrano segnali incoraggianti, con livelli d’acqua...
- 18 Febbraio 2026