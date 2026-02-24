MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Assegno di inclusione, le novità: eliminato il mese di sospensione

I nuclei familiari potranno presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento, evitando interruzioni nel sostegno economico

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 12:03
inps
  • 31 sec

Da quest’anno l’Assegno di Inclusione (ADI) diventa più semplice per le famiglie beneficiarie. L’Istituto chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. La principale modifica riguarda l’eliminazione del mese di sospensione che finora interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo. I nuclei familiari potranno presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento, evitando interruzioni nel sostegno economico. Il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50 per cento dell’importo spettante.

Tra le novità, prevista anche l’estensione del contributo straordinario aggiuntivo – fino a un massimo di 500 euro – anche per i  nuclei che hanno maturato il diciottesimo mese nel novembre 2025, previa verifica dei requisiti.

La Legge di Bilancio rafforza infine le risorse destinate alla misura, con uno stanziamento aggiuntivo di 160 milioni di euro per il 2026 e incrementi progressivi negli anni successivi.

Le nuove disposizioni puntano a garantire maggiore continuità del sostegno economico alle famiglie in condizione di vulnerabilità, semplificando i rinnovi e consolidando la stabilità finanziaria della misura.

