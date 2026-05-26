Alberobello, gli asinelli “assistenti speciali” per curare la salute mentale

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Anche gli asini possono “salire” in cattedra. Proprio gli animali, veri “assistenti speciali” nel trattamento di patologie psichiatriche, sono i protagonisti del progetto pilota concluso oggi 26 maggio, nell’Azienda Agraria Didattica Statale “Francesco Gigante” di Alberobello. Il progetto di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) è stato finanziato dal Rotary Club Putignano “Trulli e Grotte” e promosso dalla ASL Bari, attraverso il Centro di Salute Mentale di Putignano, in collaborazione con il centro autorizzato “Il Banco degli Asini” dell’IISS “Basile Caramia-Gigante”.

L’iniziativa ha rappresentato una sperimentazione innovativa nell’ambito della salute mentale territoriale, con l’obiettivo di verificare le potenzialità degli Interventi Educativi Assistiti con Animali a favore di pazienti adulti affetti da patologia psichiatrica.

Il progetto ha coinvolto tre utenti del Centro di Salute Mentale che hanno aderito volontariamente al percorso di Educazione Assistita con gli asini, affiancati dalle équipe del CSM e dell’Istituto scolastico. Gli incontri, svolti con cadenza settimanale nell’arco di due mesi, hanno consentito di osservare risultati positivi nelle aree della relazione, della comunicazione, della gestione emotiva e delle abilità personali e sociali.

L’interazione con l’animale, attraverso attività strutturate e personalizzate, ha favorito infatti il miglioramento delle capacità relazionali, della consapevolezza emotiva e dell’autostima, in un contesto inclusivo, esterno agli ambienti sanitari tradizionali, con un miglioramento raggiunto attraverso l’inversione dei ruoli, capace di trasformare la percezione di sé: da oggetto di cura a soggetto che si prende cura, in questo caso dei docili asinelli come Paoletta e Quasim. L’intervento, come già affermato in letteratura scientifica per la popolazione infantile, ha confermato l’efficacia degli Interventi Educativi e Terapeutici Assistiti con Animali per diverse patologie. L’aspetto innovativo del progetto voluto dalla ASL Bari è consistito proprio nella verifica delle potenzialità di applicazione di questa tipologia di intervento a beneficio di adulti affetti da patologia psichiatrica, valutandone anche le possibilità di ulteriori e più ampi impieghi.

All’evento conclusivo hanno partecipato il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, il Direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, i rappresentanti del Comando Nucleo Carabinieri Biodiversità, Giuseppe Carriero e Fabio Piangivino, la direttrice del Centro di Salute Mentale Area 7, Anna Maria Camposeo, la dirigente scolastica, Angelinda Griseta, e la Presidente del Rotary Club Putignano “Trulli e Grotte”, Maria Donghia, assieme a docenti e studenti dell’Istituto Superiore “Basile Caramia-Gigante”.

Nel corso della manifestazione è stato inoltre ricordato – assieme ai familiari – il dottor Nicola Gigante, veterinario della ASL Bari e fondatore de “Il Banco degli Asini”, figura di riferimento nella promozione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio.