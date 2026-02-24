MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,488 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,488 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, il questore Gargano visita il comando della polizia locale

Ribadita importanza dello spirito di collaborazione

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 13:06
24-02-26 stamattina la visita del questore Gargano al comando della Polizia Locale bis.docx
  • 49 sec

Questa mattina, martedì 24 febbraio, il questore di Bari, Annino Gargano, ha visitato il Comando della Polizia Locale di Bari. Ad accogliere il questore, per la prima volta in visita nella sede di via Aquilino, a Japigia, sono stati l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, e il comandante della Polizia Locale, generale Michele Palumbo.

Il questore ha incontrato gli ufficiali del Corpo barese. L’incontro è stato occasione per ribadire l’importanza del lavoro sinergico e dello spirito di collaborazione, con cui la Polizia Locale e la Polizia di Stato operano quotidianamente a tutela della serenità della vita cittadina.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, il comico Max Angioni in...

La comicità di Max Angioni è pronta a sorprendere i baresi....
- 24 Febbraio 2026
Cultura

“Invisibili, una luce sulle malattie rare”,...

Andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 20.30, al teatro Abeliano...
- 24 Febbraio 2026
Cultura

De Nittis, 180 anni dalla nascita:...

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe De Nittis nel giorno del 180°...
- 24 Febbraio 2026
Scuola e Università

Bari, alla Massari-Galilei torna “Libramoci”: i...

Valorizzare la lettura come strumento di relazione e armonia nel rapporto...
- 24 Febbraio 2026