Due neonati affetti da cardiopatie congenite operati a Bari e Foggia

Annunci

Due bambini, poche settimane di vita e condizioni cliniche estremamente complesse. Per entrambi la diagnosi e l’intervento tempestivo hanno fatto la differenza. Un neonato affetto da una grave coartazione dell’aorta è stato dimesso dopo un delicato intervento cardiochirurgico eseguito al Giovanni XXIII di Bari; una piccola nata alla ventiquattresima settimana di gestazione e del peso di appena 780 grammi è invece pronta a tornare a casa dopo un’operazione salvavita effettuata direttamente presso la Terapia Intensiva Neonatale degli Ospedali Riuniti di Foggia. Entrambi gli interventi sono stati realizzati dall’équipe guidata dal prof. Massimo Padalino, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia delle Cardiopatie Congenite, assistito dall’equipe della cardiologia e anestesia pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

La prima richiesta di intervento è arrivata il 14 maggio dalla Terapia Intensiva Neonatale degli Ospedali Riuniti di Foggia, diretta dal dottor Gianfranco Maffei, per una neonata estremamente prematura, nata alla ventiquattresima settimana di gestazione e con un peso di appena 780 grammi. La piccola presentava un grave quadro clinico caratterizzato da insufficienza respiratoria e scompenso cardiaco severo. Una condizione che, se non trattata tempestivamente, avrebbe potuto comprometterne gravemente la sopravvivenza.

La neonata è stata sottoposta a intervento cardiochirurgico di chiusura del dotto arterioso direttamente presso la Terapia Intensiva Neonatale di Foggia. L’operazione è stata eseguita dall’équipe multidisciplinare del Policlinico – Ospedale Giovanni XXIII di Bari, trasferitasi presso la struttura foggiana per garantire il trattamento specialistico senza la necessità di trasferire una paziente così fragile, assistita dai medici della Tin del Policlinico di Foggia con il direttore Maffei e lo specialista dott. Pio Liberatore. L’intervento si è svolto senza complicanze. Oggi la neonata respira autonomamente, le condizioni cliniche sono sensibilmente migliorate ed è prossima alla dimissione a domicilio.

Il 20 maggio è stato eseguito l’intervento sul neonato di appena un mese e mezzo e del peso di 4,3 chilogrammi, a cui era stata diagnosticata una coartazione istmica dell’aorta, una grave cardiopatia congenita caratterizzata dal restringimento dell’aorta. La diagnosi è stata effettuata dagli specialisti della Cardiologia Pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII che hanno avviato il piccolo al percorso terapeutico.

La malformazione ostacolava il normale flusso sanguigno verso la parte inferiore del corpo e costringendo il cuore a un intenso superlavoro, cosa che avrebbe determinato progressivamente scompenso cardiaco e ipertensione arteriosa. L’intervento chirurgico è stato eseguito il 20 maggio nella sala operatoria dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII dal prof. Padalino assistito dell’equipe dell’Unità operativa di Anestesia Pediatrica affidata alla dottoressa Gerolmina Calabrese e della cardiologia pediatrica con i dottori Giovanni Meliota e Elena Massari. Il decorso post-operatorio è stato regolare e il bambino ha potuto fare ritorno a casa dopo pochi giorni.

“La possibilità di intervenire tempestivamente sia al Giovanni XXIII sia direttamente presso la Terapia Intensiva Neonatale di Foggia dimostra l’efficacia della rete pediatrica regionale e la capacità dei nostri professionisti di lavorare in modo integrato. Un ringraziamento particolare va a tutta l’équipe multidisciplinare che, con competenza, esperienza e dedizione, sta contribuendo a rafforzare un servizio altamente specialistico e strategico offrendo alle famiglie risposte di qualità sempre più vicine ai luoghi di cura”, evidenzia il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.

“La ripresa dell’attività di cardiochirurgia pediatrica al Giovanni XXIII sta procedendo secondo il programma definito dall’azienda, attraverso un percorso graduale e sicuro che mette al centro la qualità delle cure e la sicurezza dei piccoli pazienti”, conclude il direttore sanitario, Danny Sivo. “Questi due interventi – aggiunge – dimostrano come il lavoro integrato tra cardiochirurghi, cardiologi pediatrici, anestesisti, neonatologi e rianimatori stia consentendo di consolidare progressivamente un servizio strategico per tutta la Puglia, evitando alle famiglie trasferimenti fuori regione e garantendo risposte tempestive anche nelle situazioni più delicate”.