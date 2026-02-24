MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Bari, in corso Vittorio Veneto cadono calcinacci da un palazzo. Area transennata

Intervento dei vigili del fuoco a Palese

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 17:25
caduta calcinacci palese
  • 57 sec

Attimi di preoccupazioni nel pomeriggio di oggi a Palese, dove il distacco di calcinacci dalla facciata di un edificio ha fatto scattare l’allarme in corso Vittorio Veneto. L’incidente è avvenuto nel cuore del quartiere e sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Fortunatamente, al momento del distacco dei calcinacci, non transitavano pedoni sul marciapiede sottostante e non si registrano feriti.

Secondo quanto raccontano gli abitanti del quartiere, il cedimento non sarebbe stato un evento del tutto inaspettato. “Quelle mattonelle erano pericolanti da tempo”, commentano alcuni residenti della zona. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di verifica sul resto del cornicione e della facciata.

