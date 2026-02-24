Bari, via libera a parcheggio di via Capruzzi: 136 posti auto, palestra e sottopasso per residenti

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Bari l’accordo di programma tra Comune di Bari e Regione Puglia per la costruzione di un edificio per sevizi e parcheggio interrato pluripiano sull’extramurale Capruzzi, all’altezza di via Emanuele Mola, che sarà realizzato dalla Società Sudarea S.r.l..

L’accordo, necessario per consentire la realizzazione dell’opera, era stato precedentemente firmato dal sindaco Vito Leccese e dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e richiedeva la ratifica dell’assise comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il conseguente decreto del presidente della Regione, invece, perfezionerà l’intesa tra gli enti territoriali interessati, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Il progetto prevede la realizzazione di tre piani interrati per una superficie di circa 4.500 mq e 136 spazi complessivi adibiti a parcheggio, tra posti e box auto: al 1° piano interrato sono previsti 28 posti auto (ex L. Tognoli), al 2° 49 box auto disponibili per i residenti nel raggio di 500 m e 5 posti auto (ex L. Tognoli), di cui 4 costituiscono pertinenza degli uffici comunali, e al 3° piano interrato sono previsti 54 tra posti auto pubblici e box auto (ex art. 5 D.M.1444/68).

Tre, invece, i livelli fuori terra dell’edificio, con un’altezza contenuta nei 15,80 metri: saranno destinati a funzioni ginnico sportive (circa 980 mq al piano terra, 1.170 al primo piano, 870 mq al secondo piano e 60 mq al terzo piano), mentre al secondo piano dell’infrastruttura troveranno collocazione anche alcuni uffici comunali (300 mq).

Tra gli aspetti significativi della proposta si segnalano anche la sistemazione a verde pubblico attrezzato della parte dell’area non interessata dall’edificio, la realizzazione di uno spazio pubblico integrato con la galleria di collegamento al sottopasso ferroviario, già realizzato da RFI, nonché il prolungamento dello stesso sottopasso ferroviario che sarà accessibile da tutte le strade che delimitano l’isolato urbano, ovvero da via Capruzzi, via Tunisi e via Mola.

“La realizzazione di quest’opera garantirà servizi fondamentali ai cittadini dei quartieri Madonnella e San Pasquale – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Con la dichiarazione di pubblica utilità abbiamo scelto di mettere al centro, prima di tutto, i bisogni della comunità. Avevamo assunto un impegno chiaro sulla realizzazione di parcheggi pertinenziali e oggi stiamo mantenendo quella promessa. A questo si affiancherà la realizzazione di una palestra, che arricchirà ulteriormente l’offerta di servizi per il quartiere. L’intervento consentirà inoltre di migliorare il collegamento tra i due lati della ferrovia, rafforzando l’interconnessione tra Madonnella e San Pasquale. Desidero sottolineare che, negli ultimi dieci anni, questo strumento è stato utilizzato una sola volta: un dato che testimonia la dinamicità e la capacità di visione urbanistica della nostra amministrazione”.