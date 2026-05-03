Gestione dei parcheggi pubblici, ok a nuova società in house ad Alberobello

Il Consiglio Comunale di Alberobello, riunitosi in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica, ha approvato con deliberazione n. 12 del 7 aprile 2026 l’atto costitutivo e lo statuto della società in house denominata “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, interamente partecipata dall’Ente. La seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio Carmine Tinelli, si è svolta alla presenza di tutti i 17 consiglieri assegnati. Il provvedimento è stato approvato con 10 voti favorevoli e 7 contrari.

«La costituzione di Alberobello Sviluppo S.r.l. è una scelta di visione coerente con il programma di mandato. Non stiamo semplicemente costituendo una società, ma uno strumento per migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche. I risultati già ottenuti nella gestione dei parcheggi confermano la validità di questo percorso, permettendo di generare risorse da reinvestire per la comunità. Garantiremo inoltre trasparenza nelle scelte, a partire dalla nomina dell’amministratore, che avverrà attraverso procedure pubbliche». Dichiara il Sindaco De Carlo.

La nuova società rappresenta una scelta strategica di rilievo per il futuro della città, finalizzata a rafforzare la gestione pubblica dei servizi locali, a partire dai parcheggi comunali.

Cos’è una società in house

La società in house è uno strumento previsto dalla normativa vigente che consente agli enti pubblici di gestire direttamente servizi pubblici attraverso una società interamente controllata. In questo caso, il Comune di Alberobello sarà unico socio della società, mantenendo il pieno controllo strategico e operativo.

Nel corso della seduta, il Vicesindaco e Assessore Saverio Sgobba ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa: «Non si tratta di una semplice decisione amministrativa, ma di una scelta strutturale che rafforza il ruolo del Comune a partire dalla gestione dei parcheggi comunali. La società in house ci consente di coniugare efficienza economica, attraverso il risparmio dell’IVA, trasparenza e gestione diretta, trattenendo così risorse che prima venivano disperse e destinandole a nuovi servizi per i cittadini, come il trasporto pubblico locale gratuito. È un modello che punta sulla qualità, sulla responsabilità amministrativa e su un rapporto più diretto con la comunità».

Questo modello consente:

la permanenza degli utili all’interno del bilancio comunale;

• un controllo diretto e democratico da parte dell’Amministrazione;

• maggiore trasparenza nella gestione;

• un rapporto diretto con cittadini e visitatori.

I vantaggi per la comunità

La scelta di costituire “Alberobello Sviluppo S.r.l.” si inserisce nel percorso già avviato dall’Amministrazione di internalizzazione della gestione dei parcheggi comunali, con benefici concreti:

Efficienza economica: eliminazione dei margini di profitto dei concessionari privati e riduzione dei costi stimata tra il 15% e il 20%. Inoltre, la gestione diretta consente il risparmio dell’IVA, generando ulteriori risorse per il bilancio comunale.

Nuovi servizi per i cittadini: grazie ai risparmi ottenuti, è stata già prevista una dotazione di 150.000 euro per l’attivazione del servizio di trasporto pubblico locale gratuito per i residenti.

Qualità del servizio: la gestione diretta comporta una responsabilità piena dell’Amministrazione su manutenzione, ordine e funzionalità dei servizi

Trasparenza: il Consiglio Comunale eserciterà un controllo diretto sulla società, garantendo piena accountability.

Una visione per il futuro

La società, nel corso degli anni, non si limiterà alla gestione dei parcheggi. Lo statuto approvato prevede infatti la possibilità di estendere progressivamente le attività ad altri servizi pubblici, tra cui:

servizi cimiteriali;

• riscossione dei tributi minori;

• trasporto pubblico locale;

• gestione del verde pubblico.

Ogni eventuale ampliamento sarà subordinato a specifici studi di fattibilità, nel rispetto della normativa nazionale e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Un percorso condiviso

La costituzione della società è il risultato di un articolato percorso tecnico-amministrativo avviato con deliberazione di Giunta n. 95/2023 e supportato da studi di fattibilità specialistici. Fondamentale il contributo del prof. Andrea Ziruolo, intervenuto anche in collegamento durante la seduta consiliare per approfondimenti tecnici.

L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso ringraziamento a tutti i professionisti e funzionari coinvolti nel processo, tra cui il Segretario generale Francesco Fumarola, la dott.ssa Punzi, la dott.ssa Liotino e la Commissione consiliare competente.

Gli sviluppi futuri

Come previsto dalla normativa (D.Lgs. 175/2016), la deliberazione sarà trasmessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza. Successivamente, il Sindaco procederà alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Con “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, il Comune compie un passo significativo verso un modello di gestione moderna, efficiente e interamente pubblica dei servizi, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo della comunità.