Nuove voci Under 35 per l’Orchestra Popolare: pubblicato il bando della Fondazione La Notte della Taranta

La Fondazione “La Notte della Taranta” cerca nuove voci per l’Orchestra Popolare: cantanti tra i 18 e i 35 anni chiamati a misurarsi con la tradizione musicale del Salento e a portarla dentro i progetti artistici della Fondazione. La manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione, è rivolta a voci maschili e femminili con esperienza documentabile di almeno sei mesi coerente con le finalità dell’Orchestra Popolare.

La selezione è finalizzata alla formazione di un elenco di idonei da cui la Fondazione potrà attingere per il conferimento di incarichi di natura artistica, in base alle esigenze progettuali, organizzative e produttive delle proprie attività. Le domande di candidatura dovr anno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionelanott edellataranta@pec.it entro le ore 13:00 di venerdì 8 maggio 2026. L’audizione dei candidati selezionati si svolgerà sabato 9 maggio, a partire dalle ore 10.00, presso la sede operativa della Fondazione La Notte della Taranta, in via della Libertà n. 66, negli spazi dell’Ex Convento dei Padri Agostiniani a Melpignano. La prova vocale prevede l’esecuzione di un brano a scelta della candidata o del candidato, con possibilità di avvalersi di accompagnamento dal vivo o base musicale (a sua cura); l’esecuzione di un brano scelto dalla commissione tra la Pizzica di Aradeo e Beddha ci dormi; infine, l’esecuzione estemporanea di un canto alla stisa proposto dalla commissione. Dopo la selezione di nuovi danzatori e danzatrici per il Corpo di Ballo, la Fondazione prosegue il percorso di apertura a giovani artisti e interpreti, offrendo nuove occasioni di partecipazione ai progetti della Notte della Taranta. L’obiettivo è coinvolgere nuove energie vocali capaci di contribuire alla tutela, alla trasmissione e alla reinterpretazione del patrimonio musicale tradizionale del Salento. Il bando per le nuove voci è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione La Notte della Taranta: www.lanottedellataranta.it. Per richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@ lanottedellataranta.it o contattare il numero +39 0836 439008.