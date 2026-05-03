Nuove voci Under 35 per l’Orchestra Popolare: pubblicato il bando della Fondazione La Notte della Taranta

La selezione è finalizzata alla formazione di un elenco di idonei da cui la Fondazione potrà attingere per il conferimento di incarichi di natura artistica, in base alle esigenze progettuali, organizzative e produttive delle proprie attività. Le domande di candidatura dovr
L’audizione dei candidati selezionati si svolgerà sabato 9 maggio, a partire dalle ore 10.00, presso la sede operativa della Fondazione La Notte della Taranta, in via della Libertà n. 66, negli spazi dell’Ex Convento dei Padri Agostiniani a Melpignano. La prova vocale prevede l’esecuzione di un brano a scelta della candidata o del candidato, con possibilità di avvalersi di accompagnamento dal vivo o base musicale (a sua cura); l’esecuzione di un brano scelto dalla commissione tra la Pizzica di Aradeo e Beddha ci dormi; infine, l’esecuzione estemporanea di un canto alla stisa proposto dalla commissione.
Dopo la selezione di nuovi danzatori e danzatrici per il Corpo di Ballo, la Fondazione prosegue il percorso di apertura a giovani artisti e interpreti, offrendo nuove occasioni di partecipazione ai progetti della Notte della Taranta. L’obiettivo è coinvolgere nuove energie vocali capaci di contribuire alla tutela, alla trasmissione e alla reinterpretazione del patrimonio musicale tradizionale del Salento.
Il bando per le nuove voci è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione La Notte della Taranta: www.lanottedellataranta.it. Per richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@