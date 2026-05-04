Bari, il piano viabilità per San Nicola: tutti i divieti

In vista degli eventi religiosi e laici organizzati in occasione della festa patronale di San Nicola, prevista dal 7 al 9 maggio, la Polizia Locale ha previsto una serie di limitazioni al traffico e alla viabilità per consentire lo svolgersi dei festeggiamenti.

Di seguito le limitazioni previste con apposita ordinanza a partire da domani, martedì 5 maggio:

Il giorno 5 maggio 2026: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. piazza della Libertà; b. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone

Il giorno 6 maggio 2026: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. piazza della Libertà; b. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone

dalle ore 18.00 alle ore 22.00, al passaggio della “rievocazione dello sbarco e della consegna delle ossa di san Nicola”, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: molo S. Nicola, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, strada S. Benedetto, strada Roberto il Guiscardo, via B. Petrone, piazza Chiurlia, via Filippo Corridoni, Corte Colagualano, largo San Sabino, strada Ronchi, strada dei Dottula, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada San Vito, strada Santa Chiara, Chiesa di San Giovanni Crisostomo, strada Tresca, strada Dietro Tresca, via Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Totaro, strada dei Gesuiti, vico Gesuiti, strada Palazzo di Città, via Fragigena, Piazza Mercantile, strada degli Orefici, strada de’ Gironda, Chiesa di San Michele

III. Il giorno 7 maggio 2026:

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola) piazzale IV Novembre c.so Vittorio Emanuele II piazza Libertà piazza Massari piazza Federico II di Svevia via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Villari via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Cattaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) via Lombardi; rr. via Latilla; ss. corso sen. A. De Tullio

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75)

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi

Di seguito si rende noto lo svolgimento del Corteo Storico:

dalle ore 20.30, il percorso interessato è il seguente:

piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola;

Il giorno 8 maggio2026:

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto piazzale IV Novembre c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi piazza della Libertà piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

piazza Federico II di Svevia via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Villari via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di

marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia

con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Cattaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) corso sen. A. De Tullio c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste

Di seguito si rende noto lo svolgimento delle seguenti processioni:

dalle ore 6.45 sul seguente percorso:

piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, via delle Crociate, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, piazza Libertà, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour (sino all’altezza della fontana monumentale) e ritorno sulla stessa c.so Cavour (corsia di marcia con direzione verso piazzale IV Novembre) sino a piazza Eroi del Mare, piazza Eroi del Mare, lung.re A. Di Crollalanza, molo S. Nicola

dalle ore 20.00 sul seguente percorso: molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so Cavour (corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese

Il giorno 9 maggio 2026

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto piazzale IV Novembre

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre piazza Libertà via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Cattaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) corso sen. A. De Tullio

Il giorno 10 maggio 2026 dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto piazzale IV Novembre c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti (per il senso di marcia con

direzione verso il piazzale IV Novembre)

– area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante

corso sen. A. De Tullio:

– lato terra, tratto compreso tra il semaforo ingresso Porto varco “Dogana” e strada discesa Porto Nuovo

– lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana, eccetto autobus extraurbani e bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e discesa dei passeggeri

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto piazzale IV Novembre

VII. Il giorno 11 maggio 2026, dalle ore 17.00, relativamente al passaggio della processione, e comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “divieto di transito” sul seguente percorso:

piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Fragigena, strada dei Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza dell’Odegitria

VIII. Il giorno 17 maggio 2026:

dalle ore 16.30, relativamente al passaggio della processione, e comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso:

piazza dell’Odegitria, Arco della Neve, via Tancredi, strada del Carmine, via delle Crociate, strada S. Luca, strada S. Chiara, via Pier l’Eremita, strada Santa Teresa delle Donne, piazza san Pietro, strada Discesa Porto Nuovo, piazzale C. Colombo, Varco Capitaneria

dalle ore 19.00, relativamente al passaggio della processione, e comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso:

Varco Capitaneria, piazzale C. Colombo, strada Discesa Porto Nuovo, piazza san Pietro, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Martinez, piazzetta 62 Marinai, Arco Angioino, piazza S. Nicola.