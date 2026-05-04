Dal 7 all’10 maggio torna il “Villaggio del Gusto – CAB edition 2026”

La Città di Bari si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Villaggio del Gusto – CAB Edition 2026, che si terrà dal 7 all’10 maggio presso Largo Giannella, sulla suggestiva Rotonda del Lungomare.

L’iniziativa è promossa dall’associazione De Gustibus Vitae di Bari in collaborazione con CNA Area Metropolitana di Bari-BAT e rappresenta un importante momento di aggregazione sociale, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze gastronomiche locali e nel 2026 è stata insignita della certificazione di Eccellenza Italiana per gli eventi itineranti.

La manifestazione, che è stata presentata questa mattina a Palazzo della Città, prevede un programma ricco e articolato, che unisce l’esperienza del gusto con iniziative culturali, spettacoli, laboratori, talk tematici e attività per tutte le età.

“Per questa nuova edizione del Villaggio del Gusto – ha spiegato Mimmo Loiacono, presidente dell’associazione De Gustibus Vitae – non solo confermiamo l’impianto tradizionale, con le proposte food che meglio rappresentano il territorio pugliese, ma ampliamo ulteriormente lo sguardo con il coinvolgimento di nuovi operatori provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Umbria e Toscana. Un elemento di novità è rappresentato dalla collaborazione con la SDM eventi, che si occupa di promuovere l’artigianato locale: accanto agli stand tradizionali, che ospitano i birrifici artigianali e la gastronomia tradizionale dei territori, il pubblico avrà la possibilità di scoprire manufatti originali realizzati da artigiani locali”.

“Ci sono degli appuntamenti che ormai scandiscono i tempi della nostra città, come l’accensione dell’albero, il bagno a capodanno, la sagra di San Nicola – ha proseguito l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – e il Villaggio del Gusto ha saputo ritagliarsi uno spazio in questo speciale calendario barese. Nei giorni della sagra di San Nicola, questa manifestazione propone cibo di alta qualità e birre artigianali e si configura naturalmente come un’occasione in più per stare insieme e festeggiare in riva al mare le giornate del santo patrono. A rendere ancora più interessante questa dodicesima edizione, la presenza degli stand dedicati all’artigianato, un’altra espressione della creatività del nostro territorio che siamo felici di promuovere” .

“Anche quest’anno, la CNA sostiene le attività del Villaggio del Gusto in accordo con il Comune e con le associazioni impegnate a realizzare questa bella iniziativa – il presidente della Cna Area Bari Bat Michele Piccione – che porta dentro molta della gastronomia del territorio ma anche l’esperienza di attività artigianali che riteniamo essere un fattore importante dello sviluppo locale.

Il settore artigianale può rappresentare uno sbocco estremamente interessante specie per i giovani in cerca di occupazione purché interessati a misurarsi in una sfida a cavallo tra passato e futuro”.

Tra i principali elementi in programma:

Specialità gastronomiche locali : 26 espositori delle cucine di strada ispirate alle tradizioni regionali e alle produzioni a chilometro zero selezionate dalla condotta di Slow Food di Bari e dalla rete Mordi la Puglia provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Sicilia e Toscana .

: 26 espositori delle cucine di strada ispirate alle tradizioni regionali e alle produzioni a chilometro zero selezionate dalla condotta di e dalla rete provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Sicilia e Toscana Birre selezionate : una vetrina dedicata ad oltre 50 birre del territorio selezionate da MondoBirra.info e dalla rete Birra Artigianale di Puglia .

: una vetrina dedicata ad oltre 50 birre del territorio selezionate da e dalla rete . Show coking a cura della Federazione Italian Cuochi Sezione di Bari con tema l’ecosostenibilità del mare per il progetto Bari Blue Taste promosso dall’Assessorato alla Blue Economy ed allo Sviluppo Economico del comune di Bari.

con tema l’ecosostenibilità del mare per il progetto promosso dall’Assessorato alla Blue Economy ed allo Sviluppo Economico del comune di Bari. Spettacoli musicali e performance artistiche: DJ set, concerti, animazione per grandi e bambini, flash mob e intrattenimento dal vivo ogni sera.

Karaoke e partecipazione attiva del pubblico : momenti di socialità aperti a tutti i visitatori con il supporto di SII FELICE SEI A BARI .

: momenti di socialità aperti a tutti i visitatori con il supporto di . Sostenibilità ambientale : in collaborazione con la rete Plastic Freee , particolare attenzione sarà riservata alla lotta contro lo spreco alimentare e l’utilizzo della plastica monouso.

: in collaborazione con la rete , particolare attenzione sarà riservata alla lotta contro lo spreco alimentare e l’utilizzo della plastica monouso. Responsabilità sociale: temi sociali legati al mondo dell’inclusione con le reti di LeZzanzzare e All In Festival e con la coop Zerobarriere.

temi sociali legati al mondo dell’inclusione con le reti di Artigianato Locale: la rete SDM Eventi per promuovere attività dedicate alla valorizzazione dell’artigianato locale, creando spazi in cui artigiani e creativi del territorio possono esporre e raccontare le proprie produzioni.

La giornata conclusiva di domenica 10 maggio sarà dedicata alla “Festa della Terra Madre”, con l’evento Pacha Mama, con mostre fotografiche e d’arte e culminerà con la consegna del Premio Pino Tulipani 2026, ispirato alla figura del primo Garante per i diritti delle pesone con disabilità scomparso durante il covid e dedicato ai progetti e alle iniziative per l’inclusione sociale. Quest’anno saranno premiate: Eleonora Angela Loscaro, coordinatrice coop. San Giovanni di Dio e Educativa di Strada a Bari, Valeria Bottalico, curatrice del progetto di accessibilità musale ed percorsi tattili delle Collezioni Peggy Guggeheim, ed Elisa Barruchieri, coreografa e fondatrice della Compagnia di Danza Resextensa e del Centro di produzione Porta d’oriente.

Non mancherà inoltre uno spazio permanente dedicato a bambini e famiglie, con attività ludiche, animazione, mascotte e intrattenimento educativo a cura degli artisti della Circufolle by G(u)aio.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Pasquale 33 mentre la conduzione sarà curata da Alessandro Antonacci.

La manifestazione vanta i patrocini di: Basilica Pontificia di San Nicola di Bari, Comune di Bari -Assessorato alla Blue Economy ed allo Sviluppo Locale, Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, Camera di Commercio di Bari, Puglia Promozione, Acquedotto Puglise, CNA – Area Metropolitana di Bari, Slow Food – Condotta di Bari, Federazione Italiana, Cuochi – Sezione Associazione Cuochi Baresi, Rete All In Festival, Rete Sii Felice Sei A Bari, Associazione PlasticFree, LeZZanzare. Associazione UNIONBIRRAI.

Main Sponsor: CAB Centro Assistenza Bollette, AutoTeam-Changan-Deepal, Consulenza Aziendale alle PMI, SistemaGroup.net. Assicurazione Ufficiale Comunale Assicurazioni.

Sponsor Tecnici: TDS Group, Magistro&Creativi Associati, Eddycart, Roberto Lavermicocca Group, Palcoscenico, Amexa, Ben, Apulia Accomodation, Pubblicità & Stampa.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.villaggiodelgusto.com e sulle pagina facebook ed istagram “Villaggio del Gusto” per i quali è attivo l’hashtag #vdg2026.

VILLAGGIO DEL GUSTO CAB EDITION 2026

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 7 MAGGIO 2026

ORE 11.00 INAUGURAZIONE

ORE 11.00 – 13.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 16.00 – 18.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 18.00 – 19.30 – DJ SET BY JUNGLE DEE (POP HOUSE)

ORE 19.30 – 21.00 – KARAOKE CON ALE & DANY

ORE 21.00 – 24.00 – LIVE “LUCIO INCONTRA PINO” OMAGGIO A LUCIO DALLA E PINO DANIELE CON GIANNI QUADRELLI E PIER DRAGONE

VENERDI 8 MAGGIO 2026

ORE 11.00 APERTURA

ORE 11.00 – 13.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 13.00 – 14.00 – SHOWCOOKING BARI BLUE TASTE BY FEDERAZIONE CUOCHI BARESI

ORE 16.00 – 18.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 18.00 – 19.00 – DJ SET BY PASQUALE33 (CLASSIC HOUSE)

ORE 19.00 – 20.00 – DJ SET BY GIANLUCA FERRIGNI (POP HOUSE)

ORE 20.00 – 22.00 – KARAOKE CON ALE & DANY

ORE 22.00 – 22.15 – FUOCHI D’ARTIFICIO

ORE 22.15 – 24.00 – DJ BY S.I.P. (SUCCEDE IL PANICO) CON ENZO VERONESE, NICOLA DI VENERE E PASQUALE33

SABATO 9 MAGGIO

ORE 11.00 APERTURA

ORE 11.00 – 13.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 13.00 – 14.00 – SHOWCOOKING BARI BLUE TASTE BY FEDERAZIONE CUOCHI BARESI

ORE 16.00 – 18.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

– BARISIADI – GIOCHI PER BARESI E NON BY LEZZANZZARE

E SII FELICE SEI A BARI

ORE 18.00 – 19.00 – DJ SET BY PASQUALE33 (CLASSIC HOUSE)

ORE 19.00 – 20.00 – DJ SET BY GIANLUCA FERRIGNI (POP HOUSE)

ORE 20.00 – 22.00 – KARAOKE CON ALE & DANY

ORE 22.00 – 22.15 – FUOCHI D’ARTIFICIO

ORE 22.15 – 24.00 – DJ BY MISSPIA (VINTAGE, ROCK’N’ROLL E RITMI RETRÒ ’30-’50)

DOMENICA 10 MAGGIO – VILLAGIO DEL G”I”USTO

ORE 11.00 APERTURA VILLAGGIO DEL GIUSTO – PACHAMAMA “FESTA TERRA MADRE”

APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA

APERTURA MOSTRA D’ARTE

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIALE

ORE 11.00 – 13.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 16.00 – 18.00 – ANIMAZIONE PER GRANDI E BAMBINI BY G(U)AIO

ORE 18.00 – 19.00 – PREMIO “PINO TULIPANI”

ORE 19.00 – 20.00 – DJ SET BY D.SABILE J LEONARDO BACCARELLA (DIVERTENTISMO)

ORE 20.00 – 22.00 – KARAOKE CON ALE & DANY

ORE 22.00 – 24.00 – DJ SET BY PASQUALE33 (CLASSIC HOUSE) E GIANLUCA FERRIGNI (POP HOUSE)

DIRETTORE ARTISTICO

PASQUALE33

PRESENTATORE

ALESSANDRO ANTONACCI

AMINAZIONE PER BAMBINI

CIRCUFOLLE BY G(U)AIO