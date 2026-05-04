Passeggeri in crescita negli aeroporti pugliesi: oltre un milione

Passeggeri in crescita negli aeroporti pugliesi nei primi quattro mesi del 2026 che registrano risultati particolarmente significativi anche riferiti ad aprile, a conferma della positiva tendenza già evidente da inizio anno. I dati confermano il rafforzamento strategico dei nostri aeroporti nel panorama nazionale e internazionale.

Nel mese di aprile i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.096.615, l’11,3% in più rispetto ai 985mila di aprile 2025. Particolarmente significativo il dato registrato dall’aeroporto del Salento di Brindisi, con un incremento del 14,7% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il dato della linea internazionale del mese si attesta a 102.800 passeggeri, il 29,5% in più rispetto allo scorso anno.

I risultati registrati sui tre aeroporti sono in linea rispetto alle aspettative previste.

Su base annuale i passeggeri in arrivo e partenza sulla rete aeroportuale regionale sono stati 3.153.772, in crescita del 7,7% rispetto al primo quadrimestre del 2025. I passeggeri di linea internazionale (1.362.038) crescono del 19,5% rispetto al 2025. L’incremento maggiore si registra sull’aeroporto di Brindisi dove i passeggeri di linea internazionale sono stati 175.685 con un +21,7% rispetto al dato 2025.

La crescita del traffico passeggeri ad aprile, così come nel primo quadrimestre 2026 evidenzia una dinamica estremamente positiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre che la qualità e un ventaglio sempre più ampio dei collegamenti in grado di rispondere in maniera sempre più efficace alla crescente domanda di mobilità.