Dodici cassonetti da una parte, altri otto a distanza di pochi metri. E diversi posti auto saltati. Ecco la situazione in via Dieta di Bari a Madonnella dove, da qualche giorno, sono stati sistemati i nuovi bidoni intelligenti. “E’ diventata la strada dell’immondizia – denunciano i residenti – ci sono decine di bidoni in pochi metri. Sono saltati anche posti auto, in una zona dove mancano i parcheggi. Una decisione assurda”.
Bari, venti cassonetti in pochi metri: la denuncia da Madonnella
Ecco come sono stati posizionati i bidoni intelligenti
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