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Gattino appena nato chiuso in un sacco nero a Brindisi: “Agghiacciante”

La denuncia: "Come si può concepire una tale cattiveria contro una creatura così fragile e completamente indifesa?"

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 09:15
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Un gattino appena nato, ancora legato alla sua placenta, è stato chiuso in un sacco nero della spazzatura insieme a tutta la sua cuccia e gettato senza pietà in un bidone dei rifiuti. La denuncia è della presidente associazione Micetti, Antonella Brunetti a Brindisi.
“È agghiacciante e fa rabbia pensare che nel 2026 si debba ancora assistere a questa vera e propria strage di innocenti. Come si può concepire una tale cattiveria contro una creatura così fragile e completamente indifesa? – denuncia nel post –  Ma voglio ribadire con forza un concetto fondamentale: il gesto isolato di un vile non può e non deve danneggiare l’immagine della nostra comunità. Brindisi è fatta di persone dal cuore grande, una città che ogni giorno dimostra di essere sempre più sensibile, attenta e attiva nella tutela e nel rispetto degli animali. Non lasceremo mai che l’oscurità e la crudeltà di una singola persona cancellino l’impegno, l’amore e la civiltà di molti.
Non voltiamoci mai dall’altra parte davanti a questi orrori. Chi compie questi atti deve risponderne. Continuiamo a lottare insieme per dare voce a chi non ce l’ha”.

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