Bari, la settimana di San Nicola: alcuni baresi pronti a disertare la sagra. Ma Leccese assicura: “Nessuno ci rovinerà la festa”

Al via la settimana clou dei festeggiamenti per San Nicola, ma quest’anno il clima che si respira tra i vicoli di Bari vecchia e i quartieri della città è più pesante del solito. Nonostante l’attesa per il Corteo Storico del 7 maggio, cresce tra i baresi una sottile e preoccupante tentazione: quella di disertare i luoghi della festa per paura che la recente scia di sangue e sparatorie possa macchiare i giorni del Santo.
Il timore di nuovi scontri tra i clan della criminalità organizzata aleggia sulla sagra, portando molti cittadini a ipotizzare di restare a casa. Un sentimento che però l’amministrazione comunale ha deciso di contrastare frontalmente. Il sindaco Vito Leccese è stato categorico: “Nessuno ci rovinerà la festa. San Nicola è un simbolo di pace universale e condivisione. A nessuno è consentito rovinarci questo momento”.