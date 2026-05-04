Bari, la settimana di San Nicola: alcuni baresi pronti a disertare la sagra. Ma Leccese assicura: “Nessuno ci rovinerà la festa”

Al via la settimana clou dei festeggiamenti per San Nicola, ma quest’anno il clima che si respira tra i vicoli di Bari vecchia e i quartieri della città è più pesante del solito. Nonostante l’attesa per il Corteo Storico del 7 maggio, cresce tra i baresi una sottile e preoccupante tentazione: quella di disertare i luoghi della festa per paura che la recente scia di sangue e sparatorie possa macchiare i giorni del Santo.

Il timore di nuovi scontri tra i clan della criminalità organizzata aleggia sulla sagra, portando molti cittadini a ipotizzare di restare a casa. Un sentimento che però l’amministrazione comunale ha deciso di contrastare frontalmente. Il sindaco Vito Leccese è stato categorico: “Nessuno ci rovinerà la festa. San Nicola è un simbolo di pace universale e condivisione. A nessuno è consentito rovinarci questo momento”.

Il primo cittadino ha blindato la tradizione, rifiutando ogni ipotesi di ridimensionamento del programma: “Qualsiasi passo indietro sarebbe una sconfitta dello Stato”, ha ribadito con forza, sottolineando che la risposta migliore alla prepotenza mafiosa sia proprio la presenza massiccia e orgogliosa della gente nelle piazze. Arretrare oggi, secondo Palazzo di Città, significherebbe cedere simbolicamente il territorio a chi vive di sopraffazione.

Per questa ragione, la macchina della sicurezza sarà ai massimi livelli, con un coordinamento senza precedenti tra le forze dell’ordine e la Prefettura. L’obiettivo è chiaro: garantire che il 7 maggio la “Caravella” possa sfilare tra ali di folla in totale serenità. La sfida di quest’anno va oltre il folklore: è un atto di resistenza civile per riaffermare che Bari appartiene ai baresi e che la luce di San Nicola non può essere oscurata dalle ombre dei clan.