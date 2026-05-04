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Rissa a Barletta, individuati i presunti responsabili: 11 giovani indagati

La rissa avvenuta i primi di marzo

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 07:25
carabinieri-auto logo
  • 48 sec

 I carabinieri del comando provinciale della Bat e di Foggia stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 giovani.  Gli indagati sono ritenuti responsabili della violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento. I fatti accaduti  tra l’1 e il 2 marzo in piazza Marina a Barletta.

Nella rissa rimasero  ferite in modo non grave sei persone. Secondo quanto emerso, persone a bordo di un’auto avevano tentato di investire un gruppo di ragazzi appena uscito da un locale per poi fuggire. Ne è nato un inseguimento terminato a pugni, schiaffi e calci tra i due gruppi.

 

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