Rissa a Barletta, individuati i presunti responsabili: 11 giovani indagati

I carabinieri del comando provinciale della Bat e di Foggia stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 giovani. Gli indagati sono ritenuti responsabili della violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento. I fatti accaduti tra l’1 e il 2 marzo in piazza Marina a Barletta.

Nella rissa rimasero ferite in modo non grave sei persone. Secondo quanto emerso, persone a bordo di un’auto avevano tentato di investire un gruppo di ragazzi appena uscito da un locale per poi fuggire. Ne è nato un inseguimento terminato a pugni, schiaffi e calci tra i due gruppi.