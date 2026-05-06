Bari, Festa di San Nicola 2026: modifiche ai percorsi dei bus e navette straordinarie per il Corteo Storico

In occasione del Corteo Storico di San Nicola 2026, previsto per la giornata di giovedì 7 maggio, la mobilità cittadina subirà alcune modifiche per far fronte all’afflusso previsto nel centro urbano e garantire lo svolgimento dell’evento. L’AMTAB S.p.A., d’intesa con l’amministrazione comunale, ha predisposto un piano straordinario che riguarda trasporto pubblico, navette e parcheggi di interscambio.

Il servizio bus sarà potenziato e rimodulato per l’intera giornata, con l’ultima corsa delle principali linee urbane fissata alle ore 24:00. Nel dettaglio, le linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53 termineranno il servizio alla mezzanotte. Alcune di queste, insieme alle linee 14, 42, 50 e alle navette “A”, “B” e “C”, saranno interessate anche da deviazioni temporanee dei percorsi per consentire il passaggio del corteo e la gestione dei flussi in sicurezza.

Per agevolare gli spostamenti verso il centro e ridurre la pressione del traffico, sarà attivato in via straordinaria il sistema dei Park & Ride distribuiti sul territorio cittadino. Una soluzione già utilizzata in occasione dei grandi eventi cittadini, che consente di lasciare l’auto nelle aree periferiche e raggiungere il centro con i mezzi pubblici.

Le modifiche riguarderanno diverse linee urbane, con variazioni che interesseranno soprattutto l’area centrale e i collegamenti tra i quartieri e il lungomare. Ad esempio, la linea 1 seguirà un percorso alternativo nella zona di piazza Garibaldi e San Francesco da Paola, mentre la linea 2 sarà deviata tra piazza Luigi di Savoia e il cavalcavia Garibaldi in direzione centro. Percorsi rivisti anche per la linea 2/, con passaggi su via Melo, piazza Moro e corso Vittorio Veneto, e per la linea 4, che avrà un capolinea temporaneo nei pressi del ponte XX Settembre.

Anche la linea 10 subirà variazioni in direzione del centro sportivo Polivalente, mentre la linea 12 sarà interessata da un articolato percorso alternativo tra piazza Moro, il lungomare e Torre a Mare, con inversioni e deviazioni su diverse arterie cittadine. Modifiche analoghe sono previste per le linee 14, 22, 27 e 42, che attraverseranno percorsi alternativi per evitare le aree interessate dal corteo.

Più articolata la gestione della linea 50, che seguirà un itinerario che comprende anche il passaggio interno al porto, con deviazioni su corso Vittorio Veneto e piazza Garibaldi prima del rientro verso piazza Moro.

Accanto alle linee ordinarie, sarà rafforzato anche il servizio delle navette speciali “A”, “B” e “C”. La navetta “A” collegherà l’area di sosta Vittorio Veneto lato terra con il centro città, con un servizio attivo già dal mattino e una ripresa nelle ore serali fino alle 2:00. La navetta “B” garantirà collegamenti tra via Cognetti e il Park & Ride di Pane e Pomodoro, mentre la navetta “C” sarà attiva tra Largo 2 Giugno e il centro, attraversando viale della Repubblica e viale Unità d’Italia.

Le navette effettueranno tutte le fermate lungo i percorsi modificati, garantendo la copertura delle principali direttrici cittadine anche nelle ore di maggiore afflusso.

Sul fronte della sosta, i Park & Ride saranno operativi con orari prolungati e tariffe agevolate. Le aree di Pane e Pomodoro, Vittorio Veneto e Largo 2 Giugno saranno aperte dalle prime ore del mattino fino alle 2:00 del giorno successivo, con la formula di pagamento consueta che prevede una tariffa base più una quota aggiuntiva per ogni passeggero trasportato.

Per informazioni e aggiornamenti sul servizio è attivo il numero verde 800450444, mentre ulteriori dettagli saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’azienda di trasporto pubblico.﻿