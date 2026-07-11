Vacanze a rate: gli italiani chiedono prestiti, ma scelgono mete più vicine

Più di 28 milioni di italiani, nonostante il clima generale di incertezza, hanno intenzione di concedersi una vacanza quest’anno e non mancano le famiglie che, per far pesare il meno possibile sui budget mensili il costo del viaggio, scelgono di ricorrere ad un prestito personale. Secondo le stime di Facile.it, nei primi cinque mesi del 2026, per questa finalità sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriva a circa 170 milioni di euro.

L’importo – si legge nell’analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale – risulta però in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo, era superiore ai 200 milioni di euro.

«Il dato va letto alla luce dello scenario internazionale, che sta inevitabilmente influenzando le scelte di chi partirà», spiegano gli esperti di Facile.it «Il conflitto in Iran, l’aumento del costi della vita e la paura che i voli vengano cancellati a causa della scarsità del carburante hanno spinto molti italiani se non a rinunciare del tutto alla vacanza, quantomeno a preferire una destinazione più vicina abbandonando mete a lungo raggio».

Nonostante questo, il costo di un viaggio si conferma comunque non trascurabile; secondo l’indagine* commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest’anno spenderanno, solo per trasporto e alloggi, in media 939 euro a testa, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare.

I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia e, ormai, rappresentano oltre l’1% delle richieste totali di prestiti personali; basti pensare che la quota di questi prestiti è salita del 42% dal 2019 ad oggi.