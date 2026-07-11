Dramma sulle strade del Brindisino: scontro tra scooter e auto, muore un 62enne

Un altro tragico incidente stradale insanguina le strade della Puglia in questa stagione estiva. Un motociclista di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi in un drammatico sinistro verificatosi nel territorio della provincia di Brindisi, lungo la strada provinciale 10, l’arteria stradale che collega la frazione di Montalbano di Fasano alla zona litoranea.

La vittima si trovava in sella al proprio scooter, un modello Piaggio Beverly, quando è rimasta coinvolta in un violento impatto con un’autovettura, una Opel Corsa. La dinamica esatta del sinistro e le relative responsabilità sono ancora in fase di accurato accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi planimetrici necessari.

Subito dopo lo scontro, sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo e disperatamente di rianimare il 62enne, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato del tutto vano a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto; i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona, un tratto stradale particolarmente trafficato nei fine settimana da residenti e turisti diretti verso le spiagge della costa adriatica.