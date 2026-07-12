Bari, prezzi delle case in volo (+13,4%): con 200mila euro si comprano 13 mq in meno in centro

Partendo da un budget di 200 mila € cosa si può acquistare nelle Grandi Città italiane agli attuali prezzi di mercato? E nelle località turistiche?

L’indagine condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prende in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova.

BARI

Nel capoluogo pugliese con un capitale di 200 mila € si potrebbe acquistare un appartamento usato intorno a 106 mq, una metratura generosa. Puntando sulle nuove costruzioni si possono portare a casa 68 mq, quasi 50 mq in meno. Nelle zone centrali dove, negli ultimi anni, molti investitori hanno comprato ampie tipologie da trasformare in B&B si possono acquistare 77 mq, contro i 90 mq di un anno fa. Nell’ultimo anno a Bari c’è stato un aumento dei prezzi del 13,4%.

BOLOGNA

A Bologna, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, si possono acquistare 73 mq di tipologia usata e 54 mq di nuova costruzione. Se si punta a una delle zone universitarie, intorno all’Ospedale S. Orsola, dove spesso si concentrano gli investitori, le case usate acquistabili si aggirano intorno a 65 mq.

FIRENZE

I valori immobiliari di Firenze consentono con 200 mila €, di acquistare 63 mq di soluzione usata e 48 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 5 mq. Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come “Novoli” si potrebbero acquistare 75 mq.

GENOVA

Il capoluogo ligure ha i prezzi più bassi tra le grandi città e, di conseguenza, un capitale di 200 mila € consente di comprare appartamenti molto ampi. Sull’usato si sfiorano anche i 160 mq, mentre sulle nuove costruzioni si portano a casa 110 mq. Chi invece volesse puntare in centro dove si sta investendo molto negli ultimi tempi acquista una tipologia usata di 190 mq.

MILANO

Nel capoluogo lombardo, i cui prezzi hanno messo a segno un importante recupero, con 200 mila € si possono acquistare in media 43 mq. Se si punta su una nuova costruzione non si può ambire a più di 37 mq. Con questo capitale si potrebbe puntare anche a una zona universitaria come Città Studi dove si possono acquistare 37 mq e Bicocca dove, con un prezzo del medio usato intorno a 3600 € al mq, si portano a casa 56 mq.

NAPOLI

Nel capoluogo campano con queste metrature si acquistano 81 mq di una tipologia usata, 69 mq di una tipologia nuova. Se poi si mira a un quartiere centrale si sale a poco meno di 90 mq, motivo per cui nelle aree centrali spesso si acquista per realizzare B&B e casa vacanza.

PALERMO

A Palermo con questo capitale si acquistano 167 mq di abitazioni usate e 135 mq di nuova costruzione. Chi ricerca una casa in centro, dove in tanti si stanno indirizzando sull’acquisto per investimento da destinare al segmento turistico, può ambire a 142 mq.

ROMA

Il mercato immobiliare della Capitale è, al momento, la seconda città più costosa di Italia dopo Milano. Con lo stesso budget a Roma si acquistano 60 mq di tipologia usata, ben 17 mq in più rispetto a Milano. Si possono portare a casa 52 mq di nuova costruzione. C’è poi chi ama le zone centrali della città eterna, ma in quel caso potrà al massimo aspirare ad un monolocale.

TORINO

Il mercato immobiliare di Torino consente acquisti interessanti con un capitale di questo importo. Infatti, nel capoluogo piemontese i prezzi, seppur in crescita, sono ancora accessibili e consentono acquisti significativi. Mediamente con un capitale di questo tipo si possono acquistare 111 mq da ristrutturare e 79 mq ristrutturati. Torino resta sempre una città universitaria su cui si sta puntando sempre di più e una delle zone che piace agli investitori è quella centrale dove con 200 mila € si possono acquistare 83 mq, 3 mq in meno rispetto a un anno fa. Nel 2025 a Torino i prezzi sono cresciuti del 6%, un aumento decisamente significativo.