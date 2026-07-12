Bari, al via le cinque giornate gratuite dedicate allo sport e al mare

Sport, benessere e socializzazione a cielo aperto per cinque intere giornate, tra acqua e terra, grazie a un progetto pensato per coinvolgere ogni fascia d’età. Ha preso il via ieri, sabato 11 e continuerà per la giornata di oggi, domenica 12 luglio “Batti il 5 – Sport e Benessere”, l’iniziativa finanziata dal Municipio V nell’ambito dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio municipale.

Le cinque giornate, che spazieranno anche verso gli sport acquatici, sono organizzate dall’ASD Circolo dei Finanziari con il supporto del Municipio. La partecipazione a tutte le attività è completamente gratuita, ma i posti disponibili sono limitati, una scelta necessaria per garantire sicurezza e qualità in ogni sessione. Chi fosse interessato può iscriversi compilando il modulo online, ricordando che per prendere parte agli eventi è richiesta la presentazione del certificato medico di attività sportiva non agonistica.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è la presidente del Municipio V Maristella Morisco: “Lo sport è un grande strumento di inclusione e un’occasione di scambio e socializzazione, attraverso la promozione del benessere per tutte le generazioni – spiega la presidente del Municipio V Maristella Morisco -. Anche quest’anno abbiamo voluto puntare sul connubio tra sport acquatici e attività ‘a terra’, per permettere a tutti di vivere integralmente gli spazi all’aperto del nostro territorio, con una grande festa finale dello sport prevista per settembre. Le attività sono gratuite e aperte a tutti e tutte. Vi aspettiamo numerosi”.

Le attività si svolgeranno nella sede del Circolo dei Finanziari, sul lungomare di Palese, e nel giardino Peppino Impastato di Catino. Ieri c’è stato l’evento inaugurale con lo spazio dedicato a vinyasa yoga per ragazzi, adulti e over 65, palestra ad accesso guidato e sup, sempre ad accesso guidato. Nel pomeriggio, tennis da tavolo per bambini e over 65 e nuoto in acque libere per bambini e ragazzi, succesivamente si sono alternate yoga sulla sedia e yin yoga per adulti e over 65 e ancora palestra ad accesso guidato.

Lo stesso programma tornà quest’oggi, domenica 12 luglio, sabato 18 luglio e domenica 19 luglio, con orari leggermente diversi: dalle 9:30 alle 10:30 vinyasa yoga per ragazzi, adulti e over 65 e urban wellness challenge per bambini, ragazzi e adulti; dalle 11 alle 12 laboratorio del movimento in forma inclusiva, insieme a sup e palestra ad accesso guidato, con il sup che prosegue anche dalle 12 alle 13. Nel pomeriggio si ripetono tennis tavolo e nuoto in acque libere dalle 15 alle 16, yoga sulla sedia e yin yoga dalle 16 alle 17 insieme alla palestra ad accesso guidato, la mindfulness alle 17 e, per chiudere, il bjj dalle 17 alle 19 nel giardino Peppino Impastato di Catino.

Il percorso si concluderà sabato 5 settembre con l’evento finale, che prevede dalle 15 alle 16 un torneo di tennis tavolo per bambini e over 65 e il sup ad accesso guidato, dalle 16 alle 17 “benessere su misura”, una pratica collettiva che integra laboratorio del movimento, yoga e mindfulness rivolta a ragazzi, adulti e over 65, e dalle 17 alle 18 le finali di bjj per bambini, ragazzi e adulti. A chiudere la giornata, dalle 18 alle 19, il talk “Nutrire il movimento” dedicato all’alimentazione e il workshop “Cyber-fair play” su social e bullismo, accompagnati dai saluti istituzionali e dalla consegna del vademecum delle buone regole.