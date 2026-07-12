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Andria, il murale di Paola Clemente diventa palcoscenico contro il caporalato

Domani in Largo Grotte teatro e musica per ricordare la bracciante morta di lavoro

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Luglio 2026 - 14:55
Caporalato
  • 2 min

Sono passati undici anni dalla morte di Paola Clemente e dieci dall’approvazione della legge che avrebbe dovuto arginare lo sfruttamento nei campi, eppure le cronache continuano a raccontare storie di braccianti sfruttati, paghe da fame e condizioni di lavoro al limite della dignità umana. Per questo domani, lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 18.30, Andria ospiterà un’iniziativa dal titolo “SFRUTTAMENTO E CAPORALATO, UNA QUESTIONE NAZIONALE”, pensata per tenere accesa l’attenzione su una delle piaghe più gravi che ancora attraversano il comparto agricolo italiano.
Dietro le inchieste e gli arresti che periodicamente tornano sulle prime pagine si nascondono spesso situazioni difficili da immaginare: paghe insufficienti, orari di lavoro estenuanti, contributi previdenziali inesistenti o versati solo in parte, contratti irregolari e, nei casi più gravi, lavoro completamente in nero. A tutto questo si sommano condizioni abitative degradanti, che costringono molti braccianti a vivere in alloggi incompatibili con qualsiasi standard di dignità. Per contrastare questo fenomeno resta fondamentale l’applicazione della legge 199, conosciuta anche come legge sul caporalato, approvata il 29 ottobre 2016 e che quest’anno compie dieci anni.
Di tutto questo si parlerà proprio ad Andria, la città dove è morta di lavoro Paola Clemente, la bracciante che per tre euro l’ora partiva da San Giorgio Jonico per raggiungere le campagne del nord barese, dove lavorava in condizioni disumane.
L’appuntamento è in Largo Grotte, davanti al murale dedicato a Paola Clemente. Ad aprire la serata sarà un monologo dal titolo “Il pane e la croce”, tratto dallo spettacolo teatrale “Padrone mio”, testo di Savino Lasorsa. A seguire sarà eseguita “Paola”, la canzone dedicata alla storia di Paola Clemente, testo e musica di Gerardo Tango, tratta dall’album “Tempio instabile”.

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