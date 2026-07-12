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Conversano si illumina: firmato il project financing ventennale

Lovascio: "Investimento importante"

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Luglio 2026 - 12:17
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  • 2 min

Il Comune di Conversano ha formalizzato il project financing che ridisegnerà completamente la rete di illuminazione pubblica cittadina. L’affidamento, della durata di 20 anni, ha un valore annuo di 1.200.000 euro e prevede la sostituzione di quasi 4.000 punti luce con apparecchi moderni, efficienti e capaci di ridurre in modo significativo i consumi energetici. L’intervento è affidato alla “Tommaso Lorusso Luce”, che curerà non solo la sostituzione dei corpi illuminanti, ma anche la messa in sicurezza degli impianti, con la sostituzione dei pali di sostegno ammalorati e il completo aggiornamento delle linee elettriche. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’estensione del servizio in aree attualmente prive di illuminazione pubblica, così da garantire maggiore sicurezza e continuità luminosa in tutto il territorio comunale. Nel centro storico, invece, è previsto un intervento dedicato alle lanterne storiche, che saranno tutte rivalorizzate: verrà preservata la loro identità originaria, ma saranno contestualmente messe a norma, così da coniugare tutela del patrimonio e funzionalità. Intanto, nell’ambito del programma “Riqualificazione dei borghi storici”, da ieri sera è attiva la nuova illuminazione in via Bolognini, nei pressi di Porta Tarantina, area oggetto di recupero della torre sovrastante e della ribasolatura del marciapiede.

Dichiarazione del sindaco Giuseppe Lovascio 

«Con la firma del project financing avviamo un intervento strutturale che segnerà i prossimi vent’anni di Conversano. Parliamo di un investimento importante, che ci permette di mettere in sicurezza gli impianti, sostituire i pali ammalorati, estendere la rete in zone ancora prive di illuminazione e introdurre tecnologie moderne ed efficienti. È un passo avanti decisivo per la qualità urbana e per la sicurezza dei cittadini. La città cambierà in modo evidente, con spazi più chiari, ordinati e finalmente adeguati agli standard contemporanei».

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