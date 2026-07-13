Bari, degrado alle pinete di San Francesco: l’appello per il polmone verde di san Girolamo

Una denuncia chiara che dà voce al malcontento, ormai cronico, dei residenti del quartiere San Girolamo. Al centro della protesta c’è lo stato di totale incuria in cui versano la Pineta grande e la Pineta piccola di San Francesco, situate in via Ottorino Respighi. A farsi portavoce del coro di proteste dei cittadini è il consigliere Giuseppe Catalano, che ha indirizzato un duro appello al sindaco e alla giunta comunale di Bari per chiedere interventi immediati di manutenzione, pulizia e valorizzazione delle due aree.

Le due pinete rappresentano uno dei polmoni verdi più importanti e strategici della zona nord della città. Soprattutto adesso, nel pieno della stagione estiva, questi spazi offrono a famiglie, bambini e anziani un luogo fondamentale dove trovare refrigerio all’aria aperta grazie alla presenza degli alberi ad alto fusto. Non si tratta solo di un’area di sosta: il parco è un punto di riferimento per gli amanti dello sport che vi si recano per correre e passeggiare, ma anche per cittadini dei quartieri limitrofi e turisti di passaggio. L’area è infatti attrezzata per ospitare picnic e dispone di servizi igienici e docce pubbliche.

Nonostante l’enorme potenziale e la costante affluenza, lo stato di conservazione della struttura è attualmente ben lontano dagli standard di decoro e sicurezza che una comunità merita. “Avere spazi pubblici puliti, decorosi, sicuri e ben curati non è un privilegio, ma la normalità”, sottolinea il consigliere Catalano, evidenziando il forte divario tra la gestione di questo comparto e quella riservata ad altri parchi cittadini.L’iniziativa punta a sollecitare la programmazione immediata di interventi concreti di riqualificazione. L’obiettivo è restituire piena dignità a un patrimonio naturale urbano che, se valorizzato correttamente, non avrebbe nulla da invidiare alle aree verdi più belle e celebrate della città di Bari.