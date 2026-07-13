LUNEDì, 13 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,740 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,740 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, prosegue il restyling dei campetti sul lungomare: “Investimento sul futuro”

Intitolati a Michele Fazio

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Luglio 2026 - 11:25
WhatsApp Image 2026-07-13 at 10.46.47
  • 53 sec

“Ieri ricordavamo la scomparsa di Michele Fazio ed oggi è bello vedere come proseguono spediti i lavori per la riqualificazione dei campetti sul lungomare di Bari, finanziata da Deloitte attraverso la procedura di sponsorizzazione”. A parlare è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.
“Sono attualmente in corso i lavori di rimozione e smaltimento dei vecchi materiali cura Tennis Tecnica, che presto lasceranno spazio alle nuove superfici. È stata inoltre completata la posa delle nuove reti parapalloni. Restituire alla collettività spazi sportivi rinnovati significa investire nel futuro della nostra comunità, promuovendo inclusione, aggregazione e benessere. Un sentito ringraziamento a Deloitte e a chi come loro, contribuisce a rendere possibile questi importanti interventi”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Volontari della Protezione civile: “Dimenticati da...

I coordinamenti provinciali del volontariato di Protezione civile pugliese annunciano che...
- 13 Luglio 2026
Dalla città

Bari, degrado alle pinete di San...

Una denuncia chiara che dà voce al malcontento, ormai cronico, dei...
- 13 Luglio 2026
Puglia

Puglia, record di multe: Galatina batte...

Tra tutte le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada...
- 13 Luglio 2026
Salute e Medicina

Cardiologia Andria, progetto sperimentale con impianti...

Impianto di protesi aortica per via percutanea in assenza di Cardiochirurgia...
- 13 Luglio 2026