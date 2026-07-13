Bari, prosegue il restyling dei campetti sul lungomare: “Investimento sul futuro”

“Ieri ricordavamo la scomparsa di Michele Fazio ed oggi è bello vedere come proseguono spediti i lavori per la riqualificazione dei campetti sul lungomare di Bari, finanziata da Deloitte attraverso la procedura di sponsorizzazione”. A parlare è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.

“Sono attualmente in corso i lavori di rimozione e smaltimento dei vecchi materiali cura Tennis Tecnica, che presto lasceranno spazio alle nuove superfici. È stata inoltre completata la posa delle nuove reti parapalloni. Restituire alla collettività spazi sportivi rinnovati significa investire nel futuro della nostra comunità, promuovendo inclusione, aggregazione e benessere. Un sentito ringraziamento a Deloitte e a chi come loro, contribuisce a rendere possibile questi importanti interventi”.