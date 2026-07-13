Bari, la danza internazionale incontra i quartieri

Una città che si ricompone attraverso l’arte, facendo dialogare centro e periferie in un unico grande palcoscenico. È questa la visione di “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro”, il progetto ideato da ResExtensa, la compagnia fondata dalla danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, inserito nel programma “Le Due Bari” del Comune di Bari. Un percorso culturale che sceglie di abitare gli spazi della quotidianità – teatri di quartiere, piazze, castelli, lungomari, parchi e luoghi simbolo della città – per trasformarli in luoghi di incontro tra artisti e cittadini, dove la cultura diventa strumento di inclusione, partecipazione e rigenerazione sociale.

La rassegna prenderà il via il 29 luglio al Nuovo Teatro Abeliano con la prima nazionale di “MA”, della compagnia internazionale Skopje Dance Theater, aprendo un cartellone fortemente orientato al dialogo con la scena contemporanea internazionale. Il 31 luglio sarà ancora il Nuovo Teatro Abeliano a ospitare “SHIFT”, nuova esclusiva creazione del coreografo Andrea Costanzo Martini dopo una settimana intensiva con un gruppo altamente selezionato di danzatori professionisti da tutta Europa, anch’essa in prima assoluta e resa accessibile grazie al servizio di interpretariato in LIS, confermando l’attenzione della manifestazione verso una cultura realmente aperta a tutti. –

Il 1° agosto, alla Parrocchia San Carlo Borromeo, il laboratorio “L’Eco del Silenzio”, guidato da Elisa Barucchieri e Marilena Abbatepaolo, metterà in relazione persone sorde e udenti attraverso un’esperienza dedicata alla percezione, all’ascolto e al movimento. Dallo stesso percorso nascerà, nella stessa giornata, “Sound Silence”, produzione di ResExtensa, spettacolo che restituisce sulla scena il valore dell’ascolto e della comunicazione oltre le parole.

L’attenzione al benessere e alla relazione con il territorio proseguirà il 13 agosto con la “Camminata Metabolica – L’esercizio che ti fa rinascere”, organizzata dall’Accademia dei Pensieri e delle Culture del Mediterraneo sul lungomare di Palese, mentre il 15 agosto il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza unica con “Preludio all’Alba”, il concerto in prima nazionale che vedrà protagonisti la stessa Accademia e il pianista Orazio Saracino sulla spiaggia del Lido “Il Titolo”, in uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intera rassegna.

Il programma entrerà poi nel vivo il 23 agosto con la prima nazionale di “SHIFT #2”, uno sguardo privilegiato sulla ricerca e la poetica della coreografa internazionale Ella Rothschild, con danzatori e professionisti da tutta italia, ancora una volta al Nuovo Teatro Abeliano, mentre il 25 agosto il progetto raggiungerà uno dei suoi momenti più rappresentativi. Al Castello di Ceglie del Campo, infatti, Elisa Barucchieri e Antonio Garofalo di ZeroBarriere condurranno “Danze al Buio”, laboratorio aperto a persone vedenti e non vedenti che invita a riscoprire il corpo e lo spazio attraverso un’esperienza sensoriale condivisa. La stessa giornata si concluderà in Piazza Santa Maria del Campo con la prima nazionale di “Dark”, a cura di ToiToi Dance Company e Teatro della Centena APS: uno spettacolo che indaga il senso della vista, tra luce e buio.

I temi della cittadinanza attiva e della legalità saranno invece al centro dell’ultima settimana della manifestazione. Il 26 agosto, al Parco Peppino Impastato, l’Associazione Giovanni Falcone APS proporrà il laboratorio di scrittura e teatro “Non è stata la mano di Dio”, che troverà il suo naturale completamento il 28 agosto con l’omonimo spettacolo di Teatro dei Cipis, a cura di Teatro della Centena APS, reso accessibile con interpretariato LIS. L’impegno verso un’offerta culturale inclusiva proseguirà il 30 agosto sul Waterfront di San Girolamo, dove andrà in scena “Viva Garibaldi” – una storia semiseria di un paese e dei suoi eroi, produzione di Crest Coop. Teatrale e Teatro della Centena APS, anch’essa accessibile in LIS, prima del gran finale previsto il 31 agosto in Largo Monsignore Curi con “Charcoal Sparkle”, prima nazionale della compagnia Teatro della Centena APS – Dely De Marzo & Co, spettacolo che fonde danza contemporanea e arti circensi in una performance multidisciplinare.

Con “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro”, ResExtensa rinnova così una ricerca artistica che da anni mette in relazione linguaggi contemporanei, partecipazione e inclusione, confermando il ruolo della cultura come motore di coesione sociale. Un progetto che porta spettacoli di alto profilo nei quartieri della città, coinvolge direttamente le comunità attraverso laboratori ed esperienze condivise e rende l’accessibilità un elemento strutturale della programmazione, dimostrando che il vero centro di una città nasce quando ogni suo luogo diventa spazio di cultura, incontro e partecipazione.