Centri estivi, a Bari difficoltà nelle iscrizioni con i voucher del Comune: “Posti esauriti in poche ore”

Difficoltà nelle iscrizioni ai Centri estivi 2026 promossi dal Comune di Bari attraverso il sistema dei voucher. È quanto segnalato da un genitore, che racconta di non essere riuscito a iscrivere i propri figli in alcune delle strutture aderenti al progetto, nonostante i ripetuti tentativi di ottenere informazioni nei giorni successivi alla pubblicazione del bando comunale.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, il genitore si sarebbe recato più volte presso la segreteria della struttura scelta per chiedere chiarimenti sulle modalità e sui tempi di iscrizione. In ogni occasione gli sarebbe stato indicato di attendere una comunicazione ufficiale. La mattina del 26 giugno 2026, recandosi nuovamente sul posto, gli sarebbe stato comunicato che non era ancora possibile procedere con le iscrizioni. Nel pomeriggio dello stesso giorno, però, la struttura avrebbe pubblicato sui propri canali social l’avviso ufficiale relativo all’apertura delle domande. A quel punto, nel tentativo di iscrivere i due figli, il genitore avrebbe scoperto che i posti disponibili erano già esauriti.

Nei giorni successivi, sempre secondo quanto riportato, sarebbero stati contattati anche altri centri aderenti al progetto, ma anche in quei casi non ci sarebbero state disponibilità. Al centro della segnalazione c’è anche il cambio delle modalità di iscrizione rispetto allo scorso anno. Nel 2025, infatti, le domande venivano presentate attraverso la piattaforma Sysap, con una procedura centralizzata e uguale per tutte le famiglie. Quest’anno, invece, la gestione delle iscrizioni sarebbe stata demandata direttamente alle singole strutture aderenti.

Una modifica che, secondo il genitore, “solleva dubbi sulla possibilità per tutte le famiglie di ricevere informazioni tempestive e di accedere alle iscrizioni con pari opportunità”. Per chiedere chiarimenti, il 29 giugno 2026 sarebbe stata inviata una Pec alla struttura interessata, regolarmente consegnata, con richiesta di informazioni sulle modalità di apertura delle iscrizioni, sulla comunicazione agli utenti e sui criteri utilizzati per l’assegnazione dei posti disponibili. Alla segnalazione, però, non sarebbe seguito alcun riscontro, neppure formale.

Il genitore riferisce inoltre di aver riscontrato, sotto il post social relativo alle iscrizioni, commenti pubblici di altri genitori che lamenterebbero difficoltà analoghe. “La segnalazione – specifica – non contiene accuse dirette nei confronti di una singola struttura, ma pone una questione più ampia sulle modalità organizzative adottate nell’ambito del progetto Centri estivi 2026 e sulla necessità di verificare se sia stata garantita alle famiglie una corretta informazione e una reale possibilità di accesso ai posti disponibili”, conclude chiedendo ancora chiarimenti sull’organizzazione della procedura, sui criteri adottati per l’assegnazione dei posti e per comprendere infine se il sistema abbia funzionato in modo uniforme per tutte le famiglie interessate.

Nel frattempo, in mattinata, il sindaco di Bari Vito Leccese e l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola hanno visitato il centro estivo organizzato dall’Asd Snupy Calcio di Carbonara, una delle realtà inserite nel Catalogo comunale dei Centri estivi 2026 che ha accolto il maggior numero di bambini e ragazzi con disabilità grave grazie alla misura straordinaria promossa dall’amministrazione comunale. La visita è stata l’occasione per incontrare i bambini, le famiglie, gli educatori e gli organizzatori del centro e verificare da vicino gli effetti della misura finanziata dal Comune, che ha stanziato ulteriori 112mila euro per garantire l’accoglienza di minori con disabilità grave attraverso un rapporto educativo dedicato di un operatore per ciascun bambino.

Grazie a questo intervento, sono 70 i bambini e i ragazzi con disabilità grave che stanno partecipando per quattro settimane alle attività dei centri estivi cittadini, sui 93 posti complessivamente messi a disposizione dall’amministrazione. “Sono molto soddisfatto della risposta degli organizzatori dei campi estivi, iscritti al Catalogo comunale, al mio personale richiamo all’inclusione e all’accoglienza dei minori con disabilità – ha spiegato l’assessore alla Conoscenza del Comune di Bari Vito Lacoppola -. Anche grazie alla misura straordinaria che questa amministrazione ha voluto fortemente introdurre, con la previsione di ben 93 posti per bambini e ragazzi con disabilità grave, all’esito dell’avviso pubblico possiamo annunciare con molta soddisfazione che 70 bambini e ragazzi hanno trovato accoglienza per quattro settimane nei centri estivi della nostra città grazie al voucher messo a disposizione dal Comune di Bari. L’inclusione dei minori con disabilità costituisce un valore irrinunciabile per questa amministrazione e rappresenta uno dei principi che orientano le politiche educative e sociali della città. Confidiamo nella collaborazione di tutti i soggetti gestori affinché nessun bambino o bambina sia privato mai della possibilità di partecipare alle attività estive e affinché i Centri estivi possano rappresentare per l’intera comunità cittadina un’esperienza concreta di inclusione e di pari opportunità”, conclude.