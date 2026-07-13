Bari, albero abbattuto in viale Giovanni XXIII: “Non c’entra il Brt, è a rischio crollo”

“In queste ore sta circolando sui social e nelle chat una notizia priva di fondamento secondo cui l’abbattimento del pino in viale Papa Giovanni XXIII sarebbe collegato ai lavori del BRT”. A comunicarlo l’amministrazione comunale.

“Si tratta di un’informazione falsa. L’intervento riguarda esclusivamente un albero già da tempo monitorato dai tecnici comunali perché presentava un quadro di progressivo cedimento. Il pino, pur essendo inclinato da anni e gestito con interventi conservativi, ha mostrato recentemente segnali compatibili con un cedimento in atto, tra cui modifiche dell’inclinazione, sollevamento della zolla e una ridotta capacità di reazione strutturale. In queste condizioni, soprattutto trattandosi di un esemplare posto a bordo strada, non esistono interventi di tutoraggio o consolidamento che possano garantire la sicurezza.

L’abbattimento è quindi disposto esclusivamente per ragioni di pubblica incolumità e non ha alcuna relazione con il cantiere del BRT”.