Proiettili trovati in strada a Bari, si indaga

Scoperta questa mattina a Poggiofranco, precisamente in via Matarrese dove la polizia ha rinvenuto una decina di proiettili di diverso calibro, non utilizzati. Sono in corso le indagini per capire chi li abbia lasciati lì: esclusa sparatoria proprio perché si tratta di proiettili e non bossoli. Si stanno visionando anche le telecamere per capire il responsabile del gesto.