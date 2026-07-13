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Proiettili trovati in strada a Bari, si indaga

In via Matarrese

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Luglio 2026 - 11:18
polizia
  • 29 sec

Scoperta questa mattina a Poggiofranco, precisamente in via Matarrese dove la polizia ha rinvenuto una decina di proiettili di diverso calibro, non utilizzati.  Sono in corso le indagini per capire chi li abbia lasciati lì: esclusa sparatoria proprio perché si tratta di proiettili e non bossoli. Si stanno visionando anche le telecamere per capire il responsabile del gesto.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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