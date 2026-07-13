Difficoltà nelle iscrizioni campi estivi a Bari, la replica del Comune: “Non abbiamo gestito noi”

Difficoltà nelle iscrizioni ai campi estivi con i voucher del Comune, dopo la denuncia di alcuni genitori arriva la risposta da parte dell’amministrazione. A dare delucidazioni in merito a una questione che ha scatenato diverse polemiche, è l’assessore Vito Lacoppola. “Quest’anno a differenza degli anni passati le iscrizioni non sono state gestite dal Comune, ma direttamente da ciascun campo estivo. Anche al Comune sono arrivate delle segnalazioni a cui l’amministrazione ha cercato di dare risposta, tra queste c’erano anche problemi legati alle iscrizioni dei disabili tant’è che l’amministrazione ha aggiunto ulteriori fondi, con 112mila euro in più per poter permettere l’iscrizione ai disabili gravi. Chiediamo scusa se si sono verificati dei problemi ma dall’anno prossimo sicuramente le iscrizioni saranno gestite tramite un portale dell’amministrazione e ci saranno criteri ben definiti e aliquote fisse per le iscrizioni dei disabili”, conclude.

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