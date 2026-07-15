Bari, torna il bus a 20 euro all’anno: approvato il bando MUVTinBUS365 ma con regole più severe

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione del nuovo bando MUVTinBUS365, che consentirà di conservare sino a settembre la misura di mobilità sostenibile promossa dal Comune di Bari, utilizzando le risorse del POC Metro 2014-2020 ancora disponibili.

Il bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, consentirà ai cittadini residenti o stabilmente dimoranti a Bari, agli studenti iscritti nelle scuole e negli atenei cittadini e agli over 65 già titolari dell’abbonamento dedicato di acquistare un abbonamento annuale Amtab al costo agevolato di 20 euro, a fronte del prezzo ordinario di 250 euro.

Le domande potranno essere salvo esaurimento anticipato dei fondi, mentre gli abbonamenti sottoscritti entro la scadenza avranno validità di dodici mesi.

Il nuovo bando introdurrà alcune regole per garantire l’effettivo utilizzo dell’agevolazione. L’abbonamento dovrà essere validato a ogni accesso al bus, tramite MUVT Card o app MUVT, e la prima validazione dovrà avvenire entro il primo mese dal rilascio (e non per i primi tre mesi, come per i precedenti avvisi). Nel caso in cui nel primo mese non venga effettuata neppure una validazione l’abbonamento sarà annullato. L’annullamento è previsto anche qualora nel corso dell’anno si verifichino tre accertamenti di mancata validazione da parte dei verificatori. In entrambi i casi, l’utente non avrà diritto al rimborso.

Il nuovo bando prevedrà inoltre la possibilità, per gli utenti che abbiano acquistato un abbonamento annuale Amtab con validità a partire dal 1° luglio 2026, di richiedere il rimborso della quota eccedente i 20 euro. Le modalità di presentazione delle richieste saranno definite nel bando e i rimborsi saranno riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili.

“Con il nuovo bando confermiamo un investimento importante sul trasporto pubblico, mettendo a disposizione le risorse residue del POC Metro per consentire a migliaia di cittadini di continuare a usufruire di questa opportunità – commenta l’assessore Domenico Scaramuzzi -. MUVTinBUS365 ha rappresentato in questi anni uno strumento efficace per avvicinare sempre più persone all’utilizzo dell’autobus e promuovere forme di mobilità più sostenibili. MUVTinBUS365 è uno degli strumenti con cui abbiamo accompagnato la trasformazione della mobilità cittadina, creando le condizioni per un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente, affidabile e attrattivo, anche in vista dell’entrata in esercizio del BRT”.

La misura MUVTinBUS365, avviata nel 2023 per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre il ricorso all’auto privata, è stata progressivamente rifinanziata fino a raggiungere una dotazione complessiva di circa 15 milioni di euro. Il nuovo bando consentirà di utilizzare le risorse ancora disponibili, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere la mobilità sostenibile in attesa della completa rideterminazione del trasporto pubblico cittadino.