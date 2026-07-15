MERCOLEDì, 15 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,803 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,803 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sanità a Bari: visite gratis e incontri psicologici nel polo di via Re David

Prevenzione gratuita e supporto psicologico nel quartiere san Pasquale

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Luglio 2026 - 14:18
asl bari
  • 27 sec

Proseguono nel mese di luglio gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo socio-sanitario di prossimità, in via Re David 76.

Gli appuntamenti sono promossi dal polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma, che partirà domani, giovedì 16 luglio, offre momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

Di seguito gli appuntamenti previsti a partire da domani:

· giovedì 16 luglio | Dermatite atopica e psoriasi: screening e orientamento terapeutico | dalle ore 15 alle 17 evento informativo sul tema; dalle ore 17 alle 19 screening dermatite atopica e psoriasi | condotto da Alexandre Meduri, medico specializzando in dermatologia

· giovedì 23 luglio | Mappatura nei | dalle ore 15 alle 19 | condotto da Alexandre Meduri – medico specializzando in dermatologia.

· martedì 28 luglio | Io e il mio smartphone: chi guida chi? | dalle ore 10.30 alle 12.30 | condotto da Chiara Turchiano, assistente sociale, e Alessandra Pepe, psicologa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, torna il bus a 20...

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico...
- 15 Luglio 2026
Nazionale

Addio souvenir, adesso in vacanza si...

Secondo una nuova ricerca europea di Mastercard, condotta su oltre 27mila...
- 15 Luglio 2026
Attualità

Sanità, la Puglia taglia gli sprechi...

La Giunta regionale, con una delibera, riqualifica la spesa farmaceutica, sia...
- 15 Luglio 2026
Nazionale , Salute e Medicina

Tumori eredo-familiari, oltre un italiano su...

Oltre 1 milione e 250mila italiani, più di uno su 50,...
- 15 Luglio 2026