Sanità a Bari: visite gratis e incontri psicologici nel polo di via Re David

Proseguono nel mese di luglio gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo socio-sanitario di prossimità, in via Re David 76.

Gli appuntamenti sono promossi dal polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma, che partirà domani, giovedì 16 luglio, offre momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

Di seguito gli appuntamenti previsti a partire da domani:

· giovedì 16 luglio | Dermatite atopica e psoriasi: screening e orientamento terapeutico | dalle ore 15 alle 17 evento informativo sul tema; dalle ore 17 alle 19 screening dermatite atopica e psoriasi | condotto da Alexandre Meduri, medico specializzando in dermatologia

· giovedì 23 luglio | Mappatura nei | dalle ore 15 alle 19 | condotto da Alexandre Meduri – medico specializzando in dermatologia.

· martedì 28 luglio | Io e il mio smartphone: chi guida chi? | dalle ore 10.30 alle 12.30 | condotto da Chiara Turchiano, assistente sociale, e Alessandra Pepe, psicologa.