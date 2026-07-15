“Se inquini l’ambiente, inquini casa tua”: a Bari la sfida ai furbetti degli ingombranti

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo della Città, la presentazione della campagna di sensibilizzazione “Se inquini l’ambiente, inquini casa tua”, promossa dal Municipio IV sul tema del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, anche ingombranti.

A illustrare i dettagli della campagna sono stati la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli, il comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, il direttore del settore Annona Michele Cassano, alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Carbonara, dell’associazione Protezione Civile e della Consulta delle associazioni del Municipio.

La campagna di sensibilizzazione nasce su impulso della Commissione speciale del Municipio IV dedicata ai roghi tossici e al contrasto all’abbandono dei rifiuti, che ha stabilito di destinare i fondi derivanti dall’assestamento di Bilancio a iniziative di comunicazione sociale, con l’obiettivo di lanciare un forte messaggio di contrasto ai fenomeni che stanno colpendo in particolare alcune zone della città, in primis i quartieri Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita.

“Se inquini l’ambiente, inquini casa tua” è una campagna multimediale, articolata in uno spot video, realizzato sotto un cavalcavia del territorio municipale particolarmente soggetto all’abbandono illecito di rifiuti ingombranti, e in diversi video reel e stories animati dalla partecipazione dell’influencer “Asso The Illusionist” che, attraverso giochi di prestigio, mostra ai cittadini le corrette regole della raccolta differenziata porta a porta e ricorda i servizi Amiu dedicati al ritiro gratuito degli ingombranti. La campagna è realizzata dall’agenzia “Kit agency”: il materiale prodotto sarà distribuito attraverso i canali istituzionali di Comune, Amiu e Polizia Locale, oltre che tramite le pagine social di “Asso The Illusionist”, e sarà a disposizione liberamente di chiunque voglia condividerlo e diffonderlo.

“Sono orgogliosa di presentare oggi il primo progetto di comunicazione sociale condiviso dal Municipio con Comune, Polizia Locale e Amiu Puglia, concentrato sul tema dell’abbandono dei rifiuti – ha spiegato la presidente Addabbo -. La campagna di sensibilizzazione è solo una delle iniziative che il Consiglio municipale sta portando avanti per contrastare quella che è diventata una vera emergenza del nostro territorio, così come di altre zone della città, deturpate dall’inciviltà e intossicate dai roghi illegali. Sappiamo che l’attenzione di Comune, Prefettura e Forze dell’ordine è sempre massima e si stanno mettendo in campo tutti gli strumenti investigativi e tecnologici per scoprire gli autori dei reati e prevenire gli illeciti. Noi, come Municipio, abbiamo voluto dare il nostro contributo, in continuità con il lavoro svolto da chi ci ha preceduti, provando a raggiungere tutti i cittadini attraverso una comunicazione semplice, chiara e di contatto. Questa campagna ora appartiene a tutti e tutte: ecco perché faccio appello a chiunque voglia trasmetterla e condividerla, dai giornali alle scuole, dai cittadini alle istituzioni, perché crediamo che parlare uniti, con una voce sola, renda il messaggio ancora più forte”.

“Nei primi dieci giorni di luglio i nostri agenti hanno elevato quasi 150 sanzioni per abbandono o errato conferimento dei rifiuti – ha sottolineato l’assessora Palone – . Un dato che deve farci davvero riflettere e che si aggiunge al report dei controlli fornito nel mese di giugno quando, con l’entrata in vigore dell’ordinanza sindacale che ha previsto un inasprimento delle sanzioni, abbiamo effettuato 34 multe da mille euro ciascuna per abbandono di rifiuti su pubblica via. Come promesso, non ci fermeremo, perché siamo consapevoli che il controllo del territorio da parte della Polizia Locale sia ancora indispensabile a tutela del decoro urbano e della qualità della vita in città. Il rispetto delle regole deve essere, però, un valore condiviso e collettivo: per questo tutte le iniziative che costruiscono cambiamenti culturali ci vedranno impegnati sempre, con convinzione”.

“Il successo dei progetti, come sempre, risiede nella creazioni di reti – ha aggiunto l’assessora Perlino – e nella collaborazione responsabile. Tutte le realtà coinvolte in questa preziosa iniziativa del Municipio IV, d’altronde, condividono l’obiettivo di rendere la nostra città più bella, più pulita e più sana. Una autentica missione, che è stata motore della campagna, pensata, sin dalla fase di progettazione, per avvicinare i territori e creare un terreno di lavoro comune, a tutti i livelli e nei diversi settori. Ringrazio, dunque, ancora una volta la presidente del Municipio IV e l’intero Consiglio, certa che le esperienze positive come questa possano portare risultati replicabili in tutta la città”.

Nel corso della presentazione, Amiu Puglia ha ricordato che è attivo il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti: i cittadini possono prenotarlo contattando il numero verde 800/011558 (chiamata gratuita da fisso e cellulare) o compilando il form on line.

Negli ultimi trenta giorni, grazie a questo servizio, sono stati prenotati 3.243 ritiri (105 al giorno). Inoltre, sono stati registrati 3.273 utenti e 8.892 conferimenti ai CCR e ai CRM (centri di raccolta mobili). A fronte di un servizio gratuito, però, nello stesso arco di tempo gli operatori Amiu hanno rilevato e rimosso da tutta la città 2.271 abbandoni illeciti di ingombranti (79 segnalazioni in media al giorno).

“L’abbandono indiscriminato degli ingombranti è un’emergenza contro la quale Amiu Puglia combatte ogni giorno, senza lesinare su sforzi e impegno – conferma la presidente Lomoro -. Nel tempo, l’azienda ha adottato una serie di misure per contrastare il fenomeno: da campagne di comunicazione dedicate all’attivazione di un portale per la prenotazione e la gestione di ritiro gratuiti, realizzate in house dai nostri Servizi informatici, passando per numerose azioni di sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni, volontari e comitati di quartiere. Un lavoro continuo e capillare che si sviluppa anche attraverso i due CCR comunali e i CMR, i centri mobili recentemente implementati da un’altra unità per offrire uno strumento in più ai cittadini, in particolare ai residenti del quartiere Madonnella, da due mesi interessato dal progetto-pilota dei cassonetti intelligenti. Oggi presentiamo un’ulteriore novità, per concentrarci sull’abbandono nelle zone servite dalla raccolta differenziata porta a porta, a ridosso delle campagne. Le immagini parlano chiaro: è necessario un rinnovato impegno per arginare il fenomeno e, in questo senso, la collaborazione dei cittadini è fondamentale: poche regole, chiare e condivise, possono permetterci di ottenere i risultati che non ci stancheremo mai di inseguire”.