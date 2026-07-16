Ancora un assalto ai bancomat: esplosione nella notte a Bisceglie

Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trani e di Bisceglie sono intervenuti presso lo sportello ATM della Banca Monte Paschi di Siena, in via V. Veneto n. 16, ove almeno 4 soggetti hanno causato una esplosione mediante ordigno “marmotta” per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, l’edificio è stato dichiarato agibile. Nessun ferito. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Al momento pare che non sia stato asportato denaro contante.