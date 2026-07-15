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Taranto, sequestrati 24 apparecchi da gioco irregolari: cinque denunce

Multe per 253mila euro

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Luglio 2026 - 11:10
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Sono 24 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 5 responsabili.

Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare.

Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati nell’intero territorio della provincia, gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

All’esito dei predetti interventi sono stati segnalati alle competenti Autorità complessivamente 5 responsabili nei confronti dei quali gli Uffici coinvolti nei controlli procederanno a comminare sanzioni amministrative per oltre 253 mila euro e procederanno al recupero dell’imposta evasa “Prelievo Unico Erariale”, un tributo commisurato alle somme “giocate” e registrate sui contatori degli apparecchi.

Sono in corso da parte dei Finanzieri ulteriori approfondimenti di natura fiscale, finalizzati a verificare l’eventuale sussistenza di ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati.

Nel settore del gioco pubblico la Guardia di Finanza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso efficaci “analisi di rischio”, effettuate in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, tutelano i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.

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