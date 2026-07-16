Bari, Alfa e Gabbani in Fiera: attesi 6mila spettatori

Continua l’estate dei concerti all’Arena del Levante, che da giugno a settembre prevede un cartellone con 23 appuntamenti nell’area 47 della Fiera. Domani, venerdì 17 luglio, salirà sul palco Alfa, mentre sabato 18 sarà la volta di Francesco Gabbani. Nel complesso per i due concerti sono previsti oltre 6mila spettatori: un dato che conferma l’attrattività del quartiere fieristico nel panorama dell’estate culturale e musicale del sud Italia, in linea con gli oltre 25mila spettatori che hanno assistito ai concerti dello scorso fine settimana e al grande spettacolo di Marilyn Manson.

Per consentire lo svolgimento degli eventi, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Amtab, ha predisposto un piano straordinario di viabilità, sosta e trasporto pubblico. L’area antistante l’ingresso Edilizia, su via di Maratona nel tratto compreso tra via Portoghese e il varco di accesso ai concerti, sarà chiusa dalle ore 15 e sino al termine delle esigenze, per tutte le date, nel rispetto delle misure safety e security.

LE AREE SOSTA

Per tutti i concerti previsti dal cartellone estivo, al costo fisso di 3 euro, saranno disponibili le aree parcheggio localizzate nella zona circostante il quartiere fieristico, come di seguito indicato:

via Verdi 1 , area compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura attrezzata con barriera;

, area compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura attrezzata con barriera; via Verdi 2 , area compresa tra via Verdi, via Accettura e via Pola;

, area compresa tra via Verdi, via Accettura e via Pola; Parete Edilizia , area su via Verdi lato ingresso Edilizia;

, area su via Verdi lato ingresso Edilizia; via di Maratona , area su strada entrambe le carreggiate, sino all’incrocio con via Portoghese e via Mascagni;

, area su strada entrambe le carreggiate, sino all’incrocio con via Portoghese e via Mascagni; via Accettura/ Bellini , area su strada tra via Mascagni e via Verdi;

, area su strada tra via Mascagni e via Verdi; via Bisignani (suolo comunale) area utilizzata per il mercatino;

(suolo comunale) area utilizzata per il mercatino; via Bisignani (suolo comunale) area di fronte a quella utilizzata per il mercatino;

(suolo comunale) area di fronte a quella utilizzata per il mercatino; viale Orlando (suolo comunale), area su strada lato AQP;

(suolo comunale), area su strada lato AQP; strada complanare corso Vittorio Veneto (suolo comunale) escluso tratto antistante Palazzo della Guardia di Finanza;

(suolo comunale) escluso tratto antistante Palazzo della Guardia di Finanza; via Giordano, via Pinto e Rotonda Ingresso Monumentale Fiera.

Si ricorda, inoltre, che sono operativi 12 nuovi parcometri di ultima generazione “Strada Touch” (foto allegata), di recente installati nelle aree di sosta a pagamento sulle seguenti vie: via di Maratona, via Mohammed Pacha, via Bellini, via Pinto e via Giordano. Grazie ai nuovi parcometri è stato potenziato il servizio già gestito dal personale Amtab presente in loco: i dispositivi sono abilitati ai principali sistemi di pagamento elettronico ed integrati con le applicazioni per il pagamento della sosta già disponibili. Saranno attivi esclusivamente nelle giornate in cui sono programmati gli eventi in Fiera.

POTENZIATI BUS E NAVETTE CON SPOSTAMENTO CAPOLINEA

In occasione dei concerti, l’Amtab ha previsto il potenziamento del trasporto pubblico cittadino. È possibile, infatti, raggiungere la Fiera utilizzando le linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42, la navetta A (con esclusione della domenica) e AB. Dalle ore 17 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, i percorsi subiranno variazioni: tutte le modifiche sono consultabili sul sito Amtab.

Il capolinea dei bus, in occasione dei concerti, è spostato nei pressi del supermercato Penny, in via di Maratona. Nel percorso, invece, compiuto dalle navette, il capolinea Penny rappresenta la fermata più vicina ai varchi di accesso.

LE MODIFICHE ALLA SOSTA

Per consentire lo svolgimento degli eventi, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei alla circolazione, validi per tutte le date dei concerti:

dalle ore 00.01 alle ore 8.30 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata”, ambo i lati, eccetto aree parcheggio in concessione Amtab, sulle seguenti strade e piazze:

– piazzale V. Triggiani (eccetto per i mezzi Amtab e gli stalli di sosta contrassegnati);

– largo Mohamed Taher Pacha;

– via Portoghese;

– viale di Maratona, ambo i lati della carreggiata compresa tra via Napoli e via Portoghese; lato sinistro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli (tranne i 10 posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità); lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni a via Napoli (capolinea Amtab);

dalle ore 00.01 alle ore 24 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

– via San Francesco alla Rena, ambo i lati;

– viale di Maratona ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra via Portoghese e

largo De Palo;

– largo De Palo;

– via Verdi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Accettura e largo De Palo (“area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno”);

– via Verdi, lato adiacente al muro perimetrale della Fiera del Levante, tratto compreso tra via Accettura e il civico 47;

– viale Di Maratona, lato sinistro, per 10 posti auto, della carreggiata avente direzione di

marcia a partire da via Mascagni in direzione via Napoli (“area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno”);

dalle ore 15 alle 24 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto transito” sul viale di Maratona, carreggiate compresa tra via Portoghese e largo De Palo.

(foto Fiera del Levante)