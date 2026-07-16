Bari, via Salvemini trappola per automobilisti. La denuncia dei residenti: “Asfalto ceduto e voragini aperte”

Una situazione di grave pericolo che rischia di trasformarsi in un problema di sicurezza per l’intera zona. Arriva direttamente dai residenti di via Gaetano Salvemini a Bari la denuncia sulle condizioni critiche in cui versa la sede stradale, dove un intero tratto dell’arteria cittadina è stato parzialmente chiuso al traffico e transennato a causa del cedimento improvviso del manto, localizzato in prossimità di un tombino.

La misura temporanea non basta a rassicurare gli abitanti del quartiere, che hanno deciso di fare fronte comune per segnalare come il problema non sia affatto isolato. Le immagini e le testimonianze raccolte dai cittadini parlano chiaro: l’intera area presenta evidenti segni di deterioramento strutturale, con crepe profonde che si estendono anche alle vie adiacenti. Secondo quanto denunciato dai residenti, da troppo tempo si registra una totale assenza di interventi adeguati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le intense piogge dei mesi passati, unite agli ultimi temporali, hanno dato il colpo di grazia a un asfalto già fragile. Le infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo hanno causato il progressivo cedimento del terreno, provocando l’apertura di vere e proprie voragini che, denunciano i cittadini, continuano ad allargarsi giorno dopo giorno. La strada, densamente trafficata, rappresenta oggi una vera e propria trappola per automobilisti e soprattutto per i centauri, oltre a costituire un rischio concreto per i pedoni.La richiesta che i residenti indirizzano con forza agli uffici tecnici del Comune di Bari è chiara: non serve un semplice intervento-tampone sul punto transennato. La comunità locale chiede a gran voce un monitoraggio completo dei sottoservizi dell’intera via e delle strade limitrofe, propedeutico a un piano di rifacimento definitivo delle parti ammalorate, prima che il degrado causi danni ancora più gravi alla pubblica incolumità.