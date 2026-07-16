Bari, vandali e sporcizia nel parco Princigalli: “Intervenite”

Vandali in azione nel parco Princigalli a Bari. Sono state danneggiate nuovamente delle panchine. La segnalazione di un lettore. “Inoltre, i cestini risultano pieni e il prato è invaso da rifiuti che, a quanto constatato, sono presenti da diversi giorni – segnala il cittadino – Alle ore 9 era presente un operatore Amiu, ma da quanto ho potuto verificare successivamente, l’area non è stata adeguatamente ripulita e le condizioni di degrado sono rimaste invariate. Si chiede un intervento tempestivo per il ripristino del decoro e della sicurezza del parco, con la rimozione dei rifiuti e la riparazione delle panchine danneggiate”.