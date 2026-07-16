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Bari, vandali e sporcizia nel parco Princigalli: “Intervenite”

La segnalazione

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Luglio 2026 - 10:47
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  • 49 sec

Vandali in azione nel parco Princigalli a Bari. Sono state danneggiate nuovamente delle  panchine. La segnalazione di un lettore.  “Inoltre, i cestini risultano pieni e il prato è invaso da rifiuti che, a quanto constatato, sono presenti da diversi giorni – segnala il cittadino –  Alle ore 9 era presente un operatore Amiu, ma da quanto ho potuto verificare successivamente, l’area non è stata adeguatamente ripulita e le condizioni di degrado sono rimaste invariate. Si chiede un intervento tempestivo per il ripristino del decoro e della sicurezza del parco, con la rimozione dei rifiuti e la riparazione delle panchine danneggiate”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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