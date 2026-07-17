L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari dal 17 al 19 luglio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Dal 17 al 19 luglio 2026 Bari ospita la VI edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione che trasforma la città in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare e nella vetrina dell’editoria indipendente pugliese.

VENERDì 17 LUGLIO La giornata di venerdì 17 luglio vedrà alternarsi diverse protagoniste e protagonisti, per meglio comprendere e approfondire le “trame del mondo”, con particolare attenzione al contesto americano, al mondo degli adolescenti e dei più piccoli, al mondo delle relazioni e al mondo delle librerie.

Il momento inaugurale aprirà la manifestazione al Fortino Sant’Antonio, con gli interventi di Vito Leccese (Sindaco di Bari), Paola Romano (Assessora alle Culture della Città di Bari), Silvio Viale (presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro) e Orietta Limitone (presidente dell’Associazione I Presìdi del Libro).

Seguirà l’incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio che presenterà “Camillo il piccolo topo di biblioteca”, da lui stesso illustrato: un romanzo che parla di coraggio, fiducia e fantasia, per avvicinare bambine e bambini alla lettura, attraverso la storia di un topo archivista che si prende cura dei libri perduti e dimenticati in cantine umide e polverose, dopo essere stati amati dai bambini.

Gli appuntamenti successivi prenderanno vita negli spazi di Largo Vito Maurogiovanni e del Fortino Sant’Antonio, situati sul percorso della muraglia che si affaccia sul mare.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, interverrà a partire dal saggio “Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti” (Raffaello Cortina), per riflettere su come l’ascolto e la presenza possano essere strumenti imprescindibili per genitori, insegnanti e psicologi – e adulti in generale – per imparare a stare realmente in relazione con i figli, aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti.

Sempre in relazione al mondo giovanile, Damiano Rizzi, psicologo clinico, psico-oncologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Soleterre, a partire dal saggio “Adolescenza, parliamone. Educare all’amore per disarmare la violenza ” (Piemme), parlerà di come riconoscere i segnali di disagio negli adolescenti e come poter prevenire le dinamiche relazionali tossiche, in una riflessione sull’importanza dell’educazione sessuo-affettiva per tutti nelle scuole, fondamentale nella prevenzione della violenza di genere. In dialogo con Maria Pia Vigilante, presidente di G.I.R.A.F.F.AH! (Gruppo Indagine Resistenza alla Follia Femminile).

Matteo Bussola, scrittore, fumettista e conduttore radiofonico, racconterà il suo nuovo romanzo “Il sole nelle pozzanghere” (Einaudi), storia del Signor Pi, che compra e rivende oggetti usati, dedicato ai legami e al bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo: una storia corale, in cui il mondo analogico e il tempo lento si prendono la rivincita, in cui gli oggetti custodiscono vite ed emozioni di chi li ha posseduti e possono raccontarli. In dialogo con Mary de Gennaro (Telenorba).

Uno sguardo oltreoceano arriverà da Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti all’Institut d’études politiques (Sciences Po) di Parigi, che offrirà una profonda analisi per comprendere l’America di oggi, con il nuovo saggio “Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump ” (Il Mulino): un lavoro in cui spiega come l’ascesa di Donald Trump non sia un semplice prodotto della politica statunitense, ma l’acceleratore di un declino che rivela una crisi dell’identità americana, segnata da polarizzazione, disuguaglianze e indebolimento democratico. Michele De Feudis (Gazzetta del Mezzogiorno).

Il convegno “Le librerie salveranno le città? Chi salverà le librerie?”, a cura dell’Associazione A.L.B.A., metterà al centro del dibattito il ruolo delle librerie come presidi culturali e sociali cruciali per la rigenerazione urbana. Si analizzeranno le sfide contemporanee e le strategie necessarie a tutelare queste realtà vitali, preziose generatrici di comunità. Parteciperanno: Vito Leccese, Paola Romano, Pino Bruno, Rocco Pinto. Conduce Patrizia Scardigno.

SABATO 18 LUGLIO La giornata di sabato 18 luglio sarà dedicata a comprendere le “trame” dell’attualità, italiana e internazionale in particolare. Gli incontri spazieranno dalla geopolitica, con un focus sulla situazione in Iran, fino alla storia recente del nostro Paese e alle complessità dei legami familiari, al mondo delle migrazioni.

Dopo il successo del 2025, Il Post tornerà a Lungomare, con un incontro dedicato alla politica e alla società, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni , conduttore di Morning: partendo dal libro di Valentini, “La marcia sul posto. Il paradosso di Giorgia Meloni” (Nottetempo), il dialogo tra i due collaboratori de Il Post fornirà una preziosa bussola per orientarsi nel mondo delle informazioni sull’attualità, tra questioni italiane e avvenimenti internazionali.

Farian Sabahi, giornalista, regista e fotografa, specializzata sull’Iran e sullo Yemen, esperta di geopolitica e dinamiche sociali del Medio Oriente, professoressa di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, terrà l’incontro “Sguardo sull’Iran di ieri e di oggi ”, in dialogo con Maria Laterza della Libreria Laterza e Annibale Gagliani, giornalista e professore universitario. A partire dal libro “Alla corte dello Scià” di Thaddée De Skowroński (Ibis editore), curato da Farian Sabahi, l’incontro fornirà visioni e riflessioni per comprendere la complessa situazione in Iran e dedicherà un omaggio a Marjane Satrapi, fumettista e regista franco-iraniana recentemente scomparsa, autrice di “Persepolis”.

Sui regimi, e in particolare su quello su quello di Teheran, si concentrerà anche Majid Bita, fumettista e illustratore iraniano, che vive a Bologna e utilizza il disegno come un atto di dissidenza politica e di testimonianza storica. Presenterà l’albo illustrato “Un sequestro lungo 10.000 anni” (Canicola): una denuncia dei regimi dispotici che controllano ogni vita, che approfondisce il clima di angoscia, controllo e repressione sociale vissuto quotidianamente in Iran. È il seguito del graphic novel “L’autobus incantato” (Canicola), che restituisce eventi della storia dell’Iran attraverso la vicenda reale di un gruppo di intellettuali perseguitati, invitati a un convegno in Armenia. In dialogo con Maria Cristina de Carlo (TRM Network).

Ascanio Celestini traccerà un ritratto personale di uno dei più grandi intellettuali italiani, ricollocandolo nel tempo in cui ha vissuto, con il nuovo libro “Pasolini. Una vita, anzi due” (Laterza), in una performance introdotta da Alessandro Laterza. Il volume sposa l’intuizione di Vincenzo Cerami, secondo cui l’intera produzione pasoliniana è una mappa delle vicende del nostro Paese: è sufficiente esplorare l’opera di Pasolini, dalla prima poesia infantile fino all’ultimo fotogramma di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, per ottenere una precisa panoramica della storia d’Italia, dalla fine del fascismo alla metà degli anni Settanta.

Nadeesha Uyangoda presenterà il suo romanzo “Acqua sporca” (Einaudi), un affresco familiare che si snoda tra l’Italia e lo Sri Lanka: attraverso l’epopea di quattro donne, indaga i temi della migrazione, dello sradicamento e delle dinamiche legate alla ricerca della propria identità e appartenenza, in cui le vite avanzano lungo sentieri intralciati da rabbia e amarezza. In collaborazione con Paesi Tuoi Festival. In dialogo con Antonella Fazio (Antenna Sud).

Ivan Cotroneo presenterà il suo nuovo romanzo “Grande” (La nave di Teseo), in cui affronta i temi della malattia, del corpo e del lutto, intrecciando la sfera privata con quella universale. All’interno di una narrazione caratterizzata da crudo realismo e da una forte componente carnale, l’autore esplora il contrasto tra amore e repulsione, tra la tenerezza del legame filiale e la rabbia scaturita dal progressivo dissolvimento dell’identità materna dovuto all’Alzheimer, talvolta rifugiandosi nel desiderio e nell’incontro con altri corpi. In dialogo con Antonella Gaeta (La Repubblica).

Michele Emiliano, magistrato ed ex presidente della Regione Puglia, con “L’alba di San Nicola” (Solferino) presenterà il suo legal thriller caratterizzato da forti intrighi internazionali e da colpi di scena giudiziari, ambientato nella Bari Vecchia – scossa da un delitto avvenuto nella notte della festa di San Nicola – dove si muove il Maresciallo Michelangelo Piemontese, nell’Italia di inizio Novecento.

Il convegno a cura del Forum del Libro “Leggere fa sistema. Perché all’Italia serve una nuova legge sul libro. Le domande che mettono in moto il cambiamento” farà il punto su strumenti, progetti, strategie e riforme necessari per il sostegno e la promozione della lettura in Italia. Intervengono: Fabio Del Giudice (AIE), Alessandro Laterza (Casa editrice Laterza), Silvia Miglietta (Assessora alla Cultura Regione Puglia), Della Passarelli (ADEI), Vincenzo Santoro (ANCI). Modera: Chiara Faggiolani (Forum del libro). Il convegno trarrà spunto dai temi del dibattito sullo stato dei libri e dell’editoria in Italia, innescato dalle riflessioni avanzate da Nicola Lagioia, uscito sulla rivista Lucy. Sulla cultura, a margine del Salone Internazionale del Libro di Torino. L ‘incontro intende aprire una riflessione sulla necessità di una nuova legge sul libro capace di guardare all’intera filiera, superando approcci frammentati e settoriali. L’incontro è preparatorio l Passaparola 2027 del Forum del libro “Una legge per leggere”.

In giornata le librerie di Lungomare di Libri accoglieranno il pubblico con i consigli di lettura per giovani e adulti: i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico di lettrici e lettori presenti tramite un sorteggio in diretta.

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie (18 luglio)

Ludolibreria Erica e le Storte Storie: laboratorio “La città che non c’è”, ispirato dagli albi “Cita città” e“ Atlante dei luoghi immaginati”, per bambini e adulti, in cui si immagineranno città reali e fantastiche (ore 18 – Casetta 7).Libreria Svoltastorie: “Gigilegge & il Sindaco di Madonnella. Letture contagiose” (ore 19 – Casetta 21). Libreria Quintiliano Mondi Possibili: “C’è una storia in ogni storia”, letture ad alta voce, a cura del Gruppo di Lettura della Libreria Quintiliano Mondi Possibili (ore 19 – Casetta 27). Matite Curiose Giocolibreria: book club 9-109 anni, “Il mio libro del cuore”, invita il pubblico a portare il proprio il libro del cuore e un cuscino per leggere in una speciale atmosfera (ore 19 – casetta 18). Libreria 101 : “Dalla terra che resta”, letture di storie palestinesi a cura delle traduttrici Francesca Ravallese e Maria Alessia Nanna (La Bottega dei traduttori – L’incasso derivante dalla vendita del libro, al netto dei costi di stampa, è devoluto a enti non governativi operanti a Gaza e indicati dagli autori stessi della raccolta di racconti; ore 19 – casetta 13). Libreria Minopolis : Reading di poesie dal testo “La Rosa di Gaza” (Les Flâuners edizioni), racconto della vita sotto le bombe degli abitanti di Gaza, attraverso poesia e prose poetiche di dieci donne palestinesi (19.30 – casetta 22). Il Ghigno Libreria: Cristò Chiapparino presenta “Sull’orizzonte degli eventi”, TerraRossa Edizioni (ore 21.30 – Casetta 12).

DOMENICA 19 LUGLIO La giornata di domenica 19 luglio esplorerà le “trame” della memoria recente e passata, delle trasformazioni sociali e degli equilibri globali: dalla testimonianza civile ai conflitti storici, fino ai cambiamenti delle città.

Nel giorno dell’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino, Antonio Vassallo – che a 24 anni fu il primo fotografo ad accorrere sul luogo dell’attentato a Capaci, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta – parlerà del suo libro “Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci ” (Il Castoro), scritto con Fabrizio Silei. Nel volume l’autore racconta il suo percorso di impegno civile e di testimonianza, a partire da quel drammatico momento, in cui incrociò lo sguardo di Falcone e scattò le prime foto, sottrattegli e mai ritrovate. In dialogo con Francesco Petruzzelli (Corriere del Mezzogiorno).

Leo Ortolani, tra i più apprezzati fumettisti italiani, noto per il celebre personaggio Rat-Man, presenterà il graphic novel “Tapum” (Feltrinelli Comics). Ambientato durante la Prima guerra mondiale, il libro restituisce la vita quotidiana, le paure e la miseria dei soldati in trincea, descrivendo l’assurdità del conflitto e i massacri ordinati da generali distanti dalle prime linee. In dialogo con Serena Manieri (Telenorba).

Giovanni Semi, sociologo e saggista, tra i massimi esperti italiani nello studio delle trasformazioni urbane e della gentrificazione, con il nuovo lavoro “È il capitalismo, bellezza! L’estetica all’assalto delle città” (Einaudi, 2026) parlerà del l’evoluzione “estetica” del sistema economico contemporaneo, analizzando come il “bello” (quartieri a misura di miliardari, rendering patinati, distretti del design) sia diventato uno strumento per privatizzare lo spazio pubblico e svuotare le città dei loro residenti storici e delle comunità locali.

Franco Faggiani, scrittore e giornalista, celebre per i suoi romanzi di impianto naturalistico, presenterà “La luce del primo mattino” (Fazi): basato su testimonianze e ricordi raccolti dall’autore nel corso degli anni, il romanzo è dedicato ai primi librai ambulanti della Lunigiana, che diedero vita a un rilevante commercio e a un premio letterario che figura tuttora trai i più prestigiosi d’Italia. In dialogo con Mara Chiarelli (Telebari).

L’attrice pugliese Nunzia Antonino, celebre per le sue interpretazioni teatrali di donne forti, complesse e appassionate, terrà un reading tratto dalla saga familiare e corale al femminile “Nate dalla tempesta” (Fazi) di Alessia Coppola , scrittrice e illustratrice. Sarà l’occasione per un dialogo sui temi del romanzo: una narrazione incentrata su un’eredità antica che si trasmette di madre in figlia, ambientata in un Salento in cui vita e morte seguono le regole, spesso impietose, della natura.

Fulvio Frezza con il libro “Claudio Baglioni. Metamorfosi di un cantautore” (Florestano Edizioni) traccerà l’evoluzione artistica, poetica e musicale dell’artista, uno dei nomi più importanti della canzone italiana, dagli esordi legati alla tradizione romantica fino alla maturità di sperimentatore e autore di complessi concept album.

In giornata le librerie di Lungomare di Libri accoglieranno il pubblico con i consigli di lettura per giovani e adulti: i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico di lettrici e lettori presenti tramite un sorteggio in diretta.

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie (19 luglio)

Libreria 101: “Trame parallele”, una classifica di libri tutta alternativa a cura del gruppo di lettura della Libreria 101 (ore 19 – casetta 13). Libreria Matilda sull’Albero: presentazione del libro “Ali di farfalla” di Giulia Parravicini e Monica Rizzi (Balzano Editore), con lettura animata di Parravicini e Rizzi, con il supporto di un kamishibai (ore 19.30 – Casetta 5). La Campus Libreria : “RAYUELA”, il gioco del mondo di Cortázar (ore 19.30 – casetta 15). Prinz Zaum Libreria: reading teatrale da “Modi di dire baresi per stare al mondo”, libro tascabile edito da Prinz Zaum, con Francesco Fiore, Simone Guagnelli e Rui Costa (Ore 20.30 – Casetta 17).

IN CITTÀ

Iniziative collaterali si snoderanno in tutta la città.

Durante Lungomare di libri il Museo Civico di Bari propone la mostra “Le rotte di Bari” al Museo Civico di Bari, visitabile fino all’8 novembre 2026.

La Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto illustrerà due volumi dedicati all’arte e alla fotografia presso la Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia: il 17 luglio (ore 19) la presentazione di “Bruno Calvani (1904–1985). La luce sull’Antico” (Sfera Edizioni), con interventi di Micaela Paparella (consigliera delegata alla valorizzazione e tutela del patrimonio della Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto), Massimo Guastella (curatore del volume; Università del Salento) Giuseppe Colonna (sindaco di Mola di Bari), Lorenzo D’Addabbo (direttore Sfera Edizioni); il 18 luglio (ore 18.30) la presentazione del volume fotografico “Oppio” di Irene Pucci (Sfera Edizioni), con interventi della fotografa autrice del volume e di Micaela Paparella (consigliera delegata alla tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca Corrado Giaquinto) e Maristella Trombetta (Università degli Studi di Bari).

La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, in collaborazione con Socioculturale, proporrà, appuntamenti al Chiostro del Museo archeologico di Santa Scolastica. Venerdì 17 luglio: lettura ad alta voce per bambini dai 5 ai 10 anni con laboratorio di disegno e fumetto a cura dell’illustratore Giuseppe Inciardi (ore 17– 19). Sabato 18 luglio: “Disegniamo linee, intrecciamo storie”, laboratorio di fumetto per bambini e adulti, con Giuseppe Inciardi (ore 17– 19); presentazione del volume “Il Piccolo Principe di Puglia” della collana editoriale del Consiglio Regionale “Leggi la Puglia” (ore 19.30), con interventi di Elena Infantini (Funzionario Consiglio Regionale della Puglia), Stefania Mola (curatrice), Sveva D’Addabbo (sceneggiatrice), Ferdinando Bossis (Editore Penna Nera), Filomena Pucci (direzione artistica), Gianfranco Vitti (illustratore). Domenica 19 luglio: presentazione del volume “L’opera di Vito Maurogiovanni. Scrittura e vita civile” (ore 19), con i saluti di Paola Romano (Assessore alle Culture del Comune di Bari), Mimma Gattulli (Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia), Eugenio Scandale (Presidente dell’ Accademia Pugliese delle Scienze) e interventi di Corrado Petrocelli (Magnifico Rettore dell’università degli Studi di San Marino), Daniele Maria Pegorari (Professore Ordinario di Letteratura Contemporanea e Scienze Sociali Presso l’Università Alma Mercatorum di Roma), Antonio Stornaiolo (autore e attore, curatore delle Attività del Centenario di Vito Maurogiovanni).

Venerdì 17 e sabato 18 luglio, presso il cantiere del Molo Sant’Antonio, si susseguono momenti di incontro, laboratori di co-progettazione ed eventi performativi che trasformano il cantiere in uno spazio di relazione, ricerca e immaginazione condivisa.

Il programma completo:

VENERDÌ 17 LUGLIO · CERCHIO INTERSPECIE_16.00-18.30 lab di co-progettazione a cura di Leonardo Delmonte e Paula Barbeito Morandeira

Il cerchio interspecie è il format del percorso partecipativo della rassegna essere oceano. Il secondo appuntamento è dedicato al tema ACQUA. Attraverso il metodo del world café, le persone partecipanti dialogano in piccoli gruppi a partire da domande guida, con il coinvolgimento di agenti “non umani”: elementi del mare e dell’ambiente che entrano nella discussione come presenze da ascoltare e rappresentare. Laboratorio aperto a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione

· FLOWING_19.30-20.10

La performance vede protagonisti Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, e il danzatore Gioacchino Starace, accompagnati dal pianoforte di Antonia Valente. Attraverso il dialogo tra gesto e suono, FLOWING invita il pubblico a immergersi in una dimensione sensoriale in cui il movimento umano si riconnette ai grandi flussi naturali, ricordandoci che anche i nostri corpi sono attraversati dalla stessa materia che compone l’oceano.

>>> l’evento è aperto ad un numero massimo di 200 persone. Per motivi di sicurezza l’accesso per gli under 14 è consentito solo se accompagnati.

SABATO 18 LUGLIO · APERTURA AL PUBBLICO DEL CANTIERE_18.00-19.00

Il cantiere del Molo di Sant’Antonio apre le porte alla cittadinanza e sarà possibile visitarlo con i tecnici e progettisti del cantiere. Accesso libero fino ad esaurimento posti, in gruppi di 30 persone ogni 15 minuti.

· DAL MARE ALL’OCEANO_19.30-20.30

Reading collettivo In collaborazione con Lungomare di Libri

A cura di Maria Teresa Salvati, Francesco Maggiore, Angelo Monaco

Dal mare all’oceano, un reading pubblico che rende omaggio al pensiero di Franco Cassano e al suo Mediterraneo come luogo di incontro e convivenza, intrecciandolo con le opere di autrici e autori che hanno dedicato la propria ricerca ai temi del mare, dell’acqua e della relazione tra essere umano e pianeta. Attraverso la filosofia, la letteratura e il pensiero ecologico contemporaneo, il percorso allarga progressivamente lo sguardo fino all’oceano, riconosciuto come la grande infrastruttura vivente che rende possibile ogni forma di vita sulla Terra. Il reading prenderà forma attraverso un gruppo di performer-lettori, chiamati ad abitare il cantiere con una tessitura di voci e testi che accompagnerà il pubblico in questo viaggio. L’evento è aperto ad un numero massimo di 200 persone. Per motivi di sicurezza l’accesso per gli under 14 è consentito solo se accompagnati.

Dopo il successo di pubblico registrato nel weekend di apertura, prosegue il cartellone di Le Due Bari 2026: fino a domenica 19 luglio, la città ospiterà eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, teatro, danza, laboratori e attività per pubblici di tutte le età.

Piazze, parchi, chiostri, teatri e spazi di comunità in numerosi quartieri della città diventano luoghi di incontro e partecipazione, a conferma della vocazione diffusa del progetto promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

VENERDÌ 17 LUGLIO

09:00 | “OLTRE IL SIPARIO DELLE FIABE” – PODCAST

Attività: LABORATORIO Operatore: LA BAUTTA

Artista/i o soggetto coinvolto: COOP.SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO

Luogo: CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI “I RAGAZZI DI DON BOSCO” – VIA MONSIGNOR FRANCESCO NITTI 48

Area bersaglio: 14 Municipio: 1

10:00 | ANALISI E LETTURA MUSICALE

Attività: LABORATORIO Operatore: MEZZOTONO

Artista/i o soggetto coinvolto: ASSOCIAZIONE IL LUNGOMARE CHE VORREI

Luogo: ASSOCIAZIONE IL LUNGOMARE CHE VORREI – CORSO GARIBALDI 31, SANTO SPIRITO BARI

Area bersaglio: 02 Municipio: 5

10:30 | PANTOMIMAMORE” – LA VOCE E LE EMOZIONI DEI GESTI

Attività: LABORATORIO Operatore: LA BAUTTA

Artista/i o soggetto coinvolto: GET S.C.S.

Luogo: AUDITORIUM “ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI” – PIAZZETTA ELEONORA, 1

Area bersaglio: 14 Municipio: 1

16:00 | SONGWRITING E SCRITTURA INTERCULTURALE DEL TESTO

Attività: LABORATORIO Operatore: BOBO STUDIOS

Artista/i o soggetto coinvolto: ASSOCIAZIONE IN S’CENA-SUDFORMAZIONE-TETTOIA CREATIVA

Luogo: MAST MUSIC – VIA EDMONDO DE AMICIS 31 BARI

Area bersaglio: 07 Municipio: 1

Note: prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al numero 3294083755

20:30 | BEAT AND VOICE

Attività: SPETTACOLO Operatore: MEZZOTONO

Artista/i o soggetto coinvolto: PHILLIP SCHRÖTER

Tipologia: CONCERTO VOCALE A CAPPELLA Esecuzione: PRIMA NAZIONALE

Luogo: CHIOSTRO DI SANTA CHIARA – STRADA SANTA CHIARA

Area bersaglio: 16 Municipio: 1 Accessibilità: LIS

20:30 | MARI JASCA UNPLUGGED

Attività: SPETTACOLO Operatore: BOBO STUDIOS

Artista/i o soggetto coinvolto: MARI JASCA

Tipologia: CONCERTO Esecuzione: PRIMA NAZIONALE

Luogo: ANFITEATRO ARENA DELLA PACE – VIA NATALE LOIACONO 20 – BARI

Area bersaglio: 07 Municipio: 1 Accessibilità: LIS

20:30 | “PERCORSI D’ASCOLTO NEL CLASSICISMO VIENNESE”

Attività: LABORATORIO Operatore: GERSHWIN

Artista/i o soggetto coinvolto: GET S.C.S.

Luogo: AUDITORIUM “ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI” – PIAZZETTA ELEONORA, 1 70127 BARI

Area bersaglio: 01 Municipio: 5

21:00 | IL SOGNO DI UN RE

Attività: SPETTACOLO Operatore: ABELIANO

Artista/i o soggetto coinvolto: UNIKA ACCADEMIA

Tipologia: TEATRO DANZA Esecuzione: PRIMA NAZIONALE

Luogo: NUOVO TEATRO ABELIANO – VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE, 3 JAPIGIA 70126 BARI

Area bersaglio: 07 Municipio: 1

21:00 | I SOLISTI E L’ORCHESTRA NEL CLASSICISMO VIENNESE

Attività: SPETTACOLO Operatore: GERSHWIN

Artista/i o soggetto coinvolto: DIRETTORE M° MAURIZIO DONES VIOLINO FLAVIO MADDONNI CLARINETTO ANTONIO PUGLIA FLAUTO LUISA MICCOLI DUO GIOVANNI SARDO VIOLINO/VIOLA ORCHESTRA DA CAMERA DEL LEVANTE

Tipologia: MUSICA CLASSICA Esecuzione: PRIMA NAZIONALE

Luogo: AUDITORIUM “ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI” – PIAZZETTA ELEONORA 1, 70127 BARI

Area bersaglio: 01 Municipio: 5 Accessibilità: LIS

SABATO 18 LUGLIO

10:00 | SCELTA DEL REPERTORIO ED ESERCITAZIONI

Attività: LABORATORIO Operatore: MEZZOTONO

Artista/i o soggetto coinvolto: ASSOCIAZIONE IL LUNGOMARE CHE VORREI

Luogo: ASSOCIAZIONE IL LUNGOMARE CHE VORREI – CORSO GARIBALDI 31, SANTO SPIRITO BARI

Area bersaglio: 02 Municipio: 5

10:00 | EDIPO .CORPO DI SFINGE.MUSEO DEL SOGNO. PRIMA STANZA.

Attività: LABORATORIO Operatore: LA BAUTTA

Artista/i o soggetto coinvolto: ASS.NE CULTURALE TEATRO DELLE BAMBOLE

Luogo: SPAZIO 13 URBAN CENTER – VIA COLONNELLO DE CRISTOFORIS, 8

Area bersaglio: 14 Municipio: 1

19:00 | THE LOSER

Attività: SPETTACOLO Operatore: ABELIANO

Artista/i o soggetto coinvolto: MATTEO GALBUSERA

Tipologia: TEATRO Esecuzione: PRIMA REGIONALE

Luogo: NUOVO TEATRO ABELIANO – VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE, 3 JAPIGIA 70126 BARI

Area bersaglio: 07 Municipio: 1 Accessibilità: LIS

DOMENICA 19 LUGLIO

10:00 | EDIPO .CORPO DI SFINGE.MUSEO DEL SOGNO. PRIMA STANZA.

Attività: LABORATORIO Operatore: LA BAUTTA

Artista/i o soggetto coinvolto: ASS.NE CULTURALE TEATRO DELLE BAMBOLE

Luogo: SPAZIO 13 URBAN CENTER – VIA COLONNELLO DE CRISTOFORIS, 8

Area bersaglio: 14 Municipio: 1

10:30 | THE ITALIAN A CAPPELLA SHOW

Attività: SPETTACOLO Operatore: MEZZOTONO

Artista/i o soggetto coinvolto: MEZZOTONO

Tipologia: CONCERTO VOCALE A CAPPELLA Esecuzione: PRIMA NAZIONALE

Luogo: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO SANTO SPIRITO BARI

Area bersaglio: 02 Municipio: 5 Accessibilità: LIS

18:00 | UNA BEFANA SMART

Attività: SPETTACOLO Operatore: ABELIANO

Artista/i o soggetto coinvolto: GRUPPO ABELIANO

Tipologia: DANZA

Luogo: TEATRO CASA DI PULCINELLA- ARENA DELLA VITTORIA 4/A

Area bersaglio: 04 Municipio: 3

19:30 | FELICI PER SEMPRE

Attività: SPETTACOLO Operatore: LA BAUTTA

Artista/i o soggetto coinvolto: TEATRO C’ART – CREAZIONE, INTERPRETAZIONE E REGIA: ANDRÉ CASACA E FLAVIA MARCO

Tipologia: CIRCO TEATRO CLOWN NON VERBALE

Luogo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II LOSETO BARI

Area bersaglio: 12 Municipio: 4 Accessibilità: LIS

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