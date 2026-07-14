La “vera baddie” del rap italiano sbarca a Molfetta: Anna incontra i fan per il firmacopie

Il Gran Shopping Molfetta si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Domani, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 18, Anna incontrerà il pubblico per un esclusivo firmacopie dedicato a Vera Baddie, il suo album che ha consolidato il suo successo nel panorama musicale italiano, conquistando il primo posto nelle classifiche e numerosi riconoscimenti.

Classe 2003, Anna Pepe, in arte Anna, è una delle protagoniste della nuova generazione del rap italiano. Esplosa nel 2020 con il singolo “Bando”, diventato un fenomeno virale e certificato multiplatino, negli ultimi anni ha collezionato collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti della scena urban nazionale, affermandosi come una delle voci femminili più influenti del genere. Pubblicato nel 2024, Vera Baddie è il primo album in studio dell’artista e raccoglie numerosi successi, tra cui 30°C, TT Le Girlz, I Love It, Hello Kitty e BBE, con la partecipazione di artisti come Guè, Sfera Ebbasta, Tony Boy, Artie 5ive, Capo Plaza e Tony Effe. Il progetto ha confermato Anna tra le artiste più ascoltate e apprezzate dal pubblico italiano, soprattutto tra teenager.

L’evento offrirà ai fan l’opportunità di incontrare personalmente la cantante, ricevere l’autografo sul proprio album e vivere un momento esclusivo insieme all’artista e, per accedere al firmacopie, sarà necessario essere in possesso di una copia dell’album acquistabile esclusivamente il giorno dell’evento nel corner Feltrinelli Librerie, che sarà allestito appositamente all’interno del Gran Shopping Mongolfiera.

L’iniziativa arricchisce il calendario degli appuntamenti del centro commerciale che ha già ospitato grandi nomi della musica italiana come Sal da Vinci e Samurai Jay solo per citare i più recenti, e continua a proporre il meglio tra gli eventi dedicati alla musica e all’intrattenimento, offrendo al pubblico occasioni uniche di incontro con artisti di primo piano. L’appuntamento è quindi per mercoledì 15 luglio, dalle ore 18, al Gran Shopping Molfetta, per un pomeriggio all’insegna della musica e dell’incontro con una delle protagoniste assolute della scena urban italiana.