Viaggi estivi, Bari nella “top 10” dell’insicurezza stradale. Gli esperti: “Controllate le auto”

Roma è prima con 89,7 punti su 100, Milano seconda con 85,6, Genova terza con 79,3. È il podio dell’insicurezza misurata nella nuova classifica territoriale dall’Indice Pneucast del Viaggio Sicuro (IPVS), elaborata dall’Osservatorio Pneucast per le 50 principali città italiane in vista delle partenze estive.
Seguono Firenze (78,2), Torino (76,9), Napoli (76,4), Bologna (75), Bergamo (74,7), Bari (74) e Venezia (73,8). Il valore nazionale dell’IPVS è pari a 69 punti su 100, nella fascia di «attenzione elevata».
«Il dato non significa che tutte le automobili di Roma o Milano siano insicure, ma fotografa la diversa esposizione ai fattori che possono incidere sulla sicurezza del viaggio» spiega Roberto Castigliani, alla guida di Castigliani Gomme, brand controllato dalla Pneucast Petroli.
L’IPVS nazionale è elaborato su dati ACI, ISTAT, Touring Club Italiano, Coldiretti/Ixè, Vacanze Sicure e rilevazioni settoriali sugli pneumatici. La graduatoria territoriale applica al valore nazionale un correttivo statistico basato sull’Indicatore di Pericolosità Stradale 2026.
«Prima delle vacanze —conclude Castigliani— bastano pochi controlli su pneumatici, pressione, battistrada, freni, liquidi, luci e dotazioni obbligatorie per ridurre il rischio di guasti e problemi durante il viaggio. La sicurezza comincia in officina, non al casello autostradale».