“Batteri oltre i limiti” nel mare a Barletta, scatta il divieto di balneazione

Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante il Canale H, lungo la costa di Ponente a Barletta. A disporlo è stato il sindaco Cosimo Cannito, dopo l’esito delle analisi effettuate il 9 luglio scorso sulle acque di balneazione. I controlli hanno evidenziato il superamento dei valori microbiologici previsti dalla normativa, in particolare per la presenza di escherichia coli ed enterococchi oltre i limiti fissati dal decreto ministeriale del 30 marzo 2010.

“Comunico che le analisi finalizzate alla verifica della salubrità dell’acqua di balneazione, eseguite in data 9 luglio scorso, hanno evidenziato il superamento dei valori microbiologici, escherichia coli ed enterococchi, fissati dal D.M. 30 marzo 2010”, ha spiegato il sindaco Cannito. Alla luce dei risultati, il primo cittadino ha dato seguito all’ordinanza del 16 giugno scorso, disponendo l’interdizione temporanea alla balneazione nel tratto interessato dall’immissione del Canale H. “Ho dato seguito all’ordinanza del 16 giugno scorso disponendo il divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero di Ponente interessato dall’immissione del Canale H”, ha aggiunto Cannito.

L’attivazione dell’ordinanza è stata comunicata ad Arpa Puglia – Dipartimento provinciale Bat, Asl Bt – Dipartimento di prevenzione, Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera e Prefettura della provincia Bat. È stato inoltre disposto il posizionamento della cartellonistica di divieto lungo il tratto di costa interessato, in modo da informare cittadini e bagnanti dell’interdizione temporanea. Il Comune ha chiesto ad Arpa Puglia di effettuare un nuovo campionamento delle acque di balneazione. Ad Acquedotto Pugliese, invece, è stato richiesto di avviare ispezioni per ricostruire le dinamiche del fenomeno inquinante e verificare l’eventuale presenza di immissioni anomale nella rete. “Sia Arpa che AQP si sono resi disponibili già da lunedì prossimo, 20 luglio”, ha precisato il sindaco. Il divieto resterà in vigore fino a quando non sarà emesso un rapporto favorevole di Arpa sulla qualità delle acque. Solo dopo nuovi esiti conformi sarà possibile revocare l’interdizione e consentire nuovamente la balneazione nel tratto interessato.