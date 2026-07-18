Caldo, Bari verso il bollino rosso: domani l’allerta sale al massimo livello

Il caldo continua a stringere l’Italia nella morsa dell’afa e Bari si prepara a una nuova giornata da bollino rosso. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, domani il capoluogo pugliese passerà dall’allerta arancione al livello massimo di rischio, insieme a Napoli. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie, ma anche della popolazione generale.

Oggi sono 16 le città italiane in allerta rossa: Bologna, Brescia, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Per Bari, invece, il peggioramento è atteso da domani, quando l’allerta salirà al livello più alto. La situazione dovrebbe registrare un lieve miglioramento a partire dalle prossime ore in alcune città del Nord, con Bologna, Brescia, Milano e Torino che passeranno dal rosso al giallo. A livello nazionale, i capoluoghi in bollino rosso scenderanno da 16 a 14.

Per un ritorno a temperature più normali e vivibili, però, bisognerà attendere la prossima settimana. Nel frattempo anche a Bari resta alta l’attenzione, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il caldo può diventare più rischioso. L’invito, in particolare per le persone più vulnerabili, è a evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere spesso, restare in ambienti freschi e prestare attenzione a eventuali segnali di malessere legati alle alte temperature.

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