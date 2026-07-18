Bari, con la droga tra la stazione e parco Rossani: arrestato 20enne

Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia Locale di Bari nella zona tra la stazione centrale, lato via Capruzzi, largo Sorrentino e Parco Rossani, dopo essere stato sorpreso mentre avrebbe ceduto sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nei controlli estesi e programmati disposti nelle aree di aggregazione, nei parchi e nei giardini cittadini, con l’obiettivo di monitorare il decoro urbano, verificare eventuali situazioni di degrado ambientale e contrastare assembramenti e comportamenti illeciti.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti, dopo un’attività di osservazione e monitoraggio, hanno individuato il giovane nel momento della presunta cessione. La Polizia Locale è quindi intervenuta, fermando il ragazzo e i due acquirenti. Durante gli accertamenti sono stati rinvenuti e sequestrati circa 140 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, già suddivisa in bustine pronte per la cessione. Gli agenti hanno sequestrato anche un coltello, il cui porto è vietato, e 340 bustine trasparenti in cellophane, solitamente utilizzate per il confezionamento delle singole dosi.

Nel corso delle verifiche è stato individuato anche un veicolo parcheggiato nella zona, che sarebbe stato utilizzato per occultare e depositare temporaneamente la droga. Anche l’auto è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Il ventenne è stato arrestato e le ipotesi di reato sono state trasmesse all’autorità giudiziaria, nel rispetto delle garanzie difensive previste dalla legge. Nell’udienza di convalida di ieri, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha determinato per l’imputato una pena di 2 anni e 4 mesi.

Per i due acquirenti è invece scattata la segnalazione alla Prefettura. L’articolo 75 del D.P.R. 309/90 prevede infatti sanzioni amministrative per chi acquista o detiene sostanze stupefacenti per uso personale, tra cui la sospensione della patente, del passaporto, del porto d’armi o del permesso di soggiorno. Diversa la fattispecie prevista dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, che riguarda produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede sanzioni penali.

Sul tema ò intervenuta l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone. “Il controllo del territorio e la tutela dei luoghi di aggregazione è un impegno costante della Polizia Locale; la loro vivibilità e fruibilità nel rispetto di tutti gli utenti va garantita perché la gente si appropri degli spazi comuni, e non abbia timore di vivere i nostri giardini e parchi, con i bimbi e i giovani possano trovare spazi di aggregazione ove serenamente trascorrere il loro tempo libero”. “La Polizia Locale fa anche questo, come le altre Forze di Polizia del nostro territorio, per la gente e con la gente”, ha aggiunto Palone. Nelle prossime settimane saranno programmati ulteriori servizi mirati nelle aree verdi della città, in coordinamento con le altre forze di polizia.