Lotta greco-romana, il barese Nicolas De Grecis vola ai Mondiali Under 17 di Baku

Un giovane atleta barese rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali Under 17 di lotta greco-romana. Nicolas De Grecis partirà alla volta di Baku, in Azerbaigian, dove dal 26 al 30 luglio 2026 indosserà la maglia della nazionale italiana in una delle competizioni più prestigiose della disciplina. Prima della partenza, De Grecis ha ricevuto l’abbraccio simbolico della città nella palestra VG Sport & Fitness, dove ha incontrato il consigliere Lorenzo Leonetti. Un momento di saluto e incoraggiamento prima dell’impegno internazionale.

“Con grande orgoglio e profonda soddisfazione, oggi presso la palestra VG Sport & Fitness ho avuto il piacere di incontrare Nicolas De Grecis, straordinario talento barese della lotta greco-romana, che oggi parte alla volta di Baku, in Azerbaigian, dove dal 26 al 30 luglio 2026 rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali Under 17”, ha dichiarato Leonetti. Per il consigliere, la partecipazione di De Grecis ai Mondiali rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità barese. “È motivo di grande compiacimento vedere un nostro giovane atleta, che indossando la tutina della nazionale italiana, raggiunge un traguardo così prestigioso. Nicolas porterà con sé non solo i colori della nostra Nazione, ma anche l’orgoglio, la passione e i valori della città di Bari, che continua a distinguersi anche in una disciplina antica e affascinante come la lotta greco-romana, capace di regalarci risultati di assoluto rilievo”.

Leonetti ha poi ringraziato la Filkam Puglia e l’allenatore Giuseppe Girone per il percorso sportivo costruito attorno al giovane atleta. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla FILKAM Puglia per l’eccellente lavoro che svolge quotidianamente nella crescita dei nostri giovani talenti, al suo allenatore Giuseppe Girone, che con competenza e dedizione ha accompagnato Nicolas in questo straordinario percorso, e soprattutto a Nicolas, che con il suo impegno, i suoi sacrifici e i suoi successi rende orgogliosa l’intera comunità barese”. “Bari è con te. Tutti i baresi fanno il tifo per te. Forza Nicolas, continua a farci sognare!”, ha concluso Leonetti. La partenza per Baku segna dunque un traguardo importante per De Grecis e per lo sport barese, che porta un suo giovane talento su un palcoscenico mondiale.